Show di case di bambola e miniature

che appassiona tante persone di ogni età:, presso, si tiene la 9° edizione di, unico appuntamento italiano dellaLe miniature sono riproduzioni fedeli nei minimi dettagli degli oggetti della vita quotidiana, dagli abiti alle tavole imbandite, dall’arredamento all’architettura più complessa, sono opere complete o accessori per costruire con le proprie mani case di bambola (Dolls House) d’epoca oppure di oggi, cucine rustiche o moderne, botteghe, atelier, uffici e ambienti di lavoro e divertimento (come ad esempio pub o palestre). Si può ammirare il meglio di quanto prodotto dall’artigianato italiano e internazionale proposto da oltre 100 espositori. Tutto quanto in scala 1:12, 1:24 e perfino 1:144.

E quest’anno c’è anche una novità, il Minicake Contest, la sezione dedicata al Cake design, ossia alla riproduzione perfetta in miniatura delle più belle torte, ovviamente realizzate da alcuni esperti Cake designer. Fra tutte le torte presentate verrà premiata la migliore riproposizione in scala 1:12 di una torta realmente realizzata da un Cake Designer.

Altra novità sono le creazioni OOAK (One Of A Kind), pezzi unici nel loro genere, eseguiti a mano e non replicabili. Chi volesse cimentarsi per la prima volta nell’arte della miniatura guidato da artisti ed esperti insegnanti, potrà farlo nella giornata di venerdì 8 febbraio, nel workshop in anteprima rispetto all’apertura ufficiale della fiera.

E poi, in onore di San Valentino quest’anno il pubblico della mostra voterà e premierà le piccole grandi opere realizzate appositamente per l’occasione sul tema dell’amore.

E’ sorprendente quanti professionisti, hobbisti e creativi coinvolga questo settore del collezionismo, apparentemente riservato a bambini e adolescenti. Tutt’altro: gli appassionati sono alla continua ricerca di nuovi strumenti e tecniche per ottenere riproduzioni quanto più realistiche e precise possibile: in fiera si trova tutto l’occorrente; ma se invece preferiamo contemplare, qui c’è di che riempirsi gli occhi.