La magia dell'inverno in una Boule de neige

E' uno degli oggetti da collezione per eccellenza, la, lache contiene ilcircondati da minuscoli frammenti bianchi che imitano la. Ora l'emozione dell'inverno e dei ricordi legati a una storia romantica, a un viaggio o ai momenti dell'infanzia si possono rivivere grazie a un "tuffo" nellacreata ad hoc in arrivo a Milano in Piazza Beccaria

Si tratta di una iniziativa di Tempo, brand del gruppo internazionale SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), che propone il Tour “La magia del tempo”. La sfera, della dimensione di circa 3 metri, offre la possibilità di farsi fotografare in questo scenario fiabesco, da soli o in compagnia di chi si desidera, condividendo la propria foto sui social network. Le foto partecipano poi a un concorso per vincere la magia di un viaggio in Lapponia, terra dell'aurora boreale. Per chi non ha la possibilità di recarsi a Milano c'è comunque la chance di partecipare al concorso grazie a un'app disponibile su Facebook, all'indirizzo https://www.facebook.com/tempo.it , che permette di inserire nella "palla di neve" una propria foto e accedere così al concorso., che prende il via l'8 febbraio e prosegue fino all'8 aprile.

La boule de neige è molto più di una decorazione per la casa: negli ultimi anni è un vero e proprio oggetto da collezione. Il primo esemplare ha visto la luce alla fine dell'800 per celebrare la Torre Eiffel da poco inaugurata. La sfera con la neve che fluttua è poi passata in terra americana dove ha avuto grande successo, trasformandosi in seguito in un vero e proprio prodotto “artistico”, lavorato fin nei minimi dettagli e con ogni varietà di fiocchi di neve.