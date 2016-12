Ad Agrigento per il "Mandorlo in fiore"

In questa edizione i gruppi arrivano dalla Bielorussia, dalla Bulgaria, dalla Colombia, dall’Egitto, dalla Francia, dal Ghana, dall’India, dalla Korea, dal Messico, dalla Romania, e poi ci sono gruppi folkloristici provenienti da tutta la regione, in un amalgama di culture, senza barriere razziali, anzi, all’insegna della concordia e della fratellanza fra popoli. Fra l’altro la celebre cerimonia della fiaccola dell’amicizia, che decreta l’inizio della Sagra, è emblematica oltre che suggestiva, perché si svolge ai piedi del tempio della Concordia, alla presenza dei rappresentanti di tutti i popoli partecipanti alla Sagra, e lì viene acceso il tripode dell'amicizia. Questo spettacolare e simbolico gesto, a cui vale la pena di partecipare, si tiene martedì 5 febbraio, alle 18 presso la Valle dei Templi (al mattino nel centro di Agrigento e nel pomeriggio nella Valle dei Templi ci sono sfilate e esibizioni).

Ogni giorno fino a domenica 10 febbraio il programma prevede spettacoli per le strade, nella Valle e al Teatro Pirandello, oltre che visite lungo percorsi tematici volti a far conoscere aspetti poco noti della vita della città antica e laboratori didattici per tutti gli interessati; del resto nessuna occasione può rivelarsi migliore di questa per visitare uno dei siti archeologici più celebri del Mediterraneo, patrimonio dell’Unesco dal 1997. E per rendere immortale l’immagine suggestiva e struggente di una distesa candida di fiori di mandorlo, il 6 febbraio alle 16 vengono piantumati cento nuovi giovani mandorli nei terreni del parco Valle dei Templi (per l’iniziativa “la Valle in fiore”).