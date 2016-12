Ciock in Roma: il cinema incontra il cioccolato

Ciock in Roma, organizzata da Roma 1513 Srl di Paolo Frullini e BF Servizi Srl, insieme all’Asessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale, ai Musei Capitolini e con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, è inaugurata sabato 9 febbraio alle ore 12.30 dal Sindaco di Roma Gianni Alemanno, Nella stessa occasione viene inaugurato anche il “Ponte della Scienza”, restituendo l’area Ostiense e del Gasometro a quella che per oltre venti anni è stata la sua vocazione, ovvero ai temi del cinema e della cultura.



“CIOK in ROMA”, ad ingresso libero al pubblico, propone ai visitatori una Zona Mercato, con la possibilità di acquistare i prodotti di oltre 100 cioccolatieri artigianali italiani. C'è poi una Zona Atelier che presenta le eccellenze del cioccolato italiano, selezionate ad hoc dalla Compagnia del Cioccolato. In quest'area, collocata sul retro del Museo, sono organizzati alcuni work-shop e incontri sul tema del cioccolato. Infine c'è la Zona delle Aziende Partner, situata nella corte esterna della Centrale Montemartini. Gli appassionati del Cibo degli dei possono godersi anche la mostra “CIOK si GIRA”, aperta fino al prossimo 10 marzo, dedicata alla storia e alle origini del cacao, lungo un percorso luminoso ed emozionale con immagini e reperti ricevuti dall’Ambasciata del Messico, e al rapporto tra cinema e cioccolato. La mostra costruisce un percorso basato sul racconto del rapporto uomo-cioccolato visto attraverso il cinema e le sue scenografie.



La “Centrale Montemartini” si trasforma insomma in una vera e propria Fabbrica del Cioccolato: realizzata grazie alla prestigiosa collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e curata dal Direttore Artistico del Festival Internazionale del Cinema di Roma Marco Muller. Per maggiori informazioni e dettagli visitare il sito: www.ciokinroma.it