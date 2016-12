Cultura del gusto: a Milano Identità Golose

Lasi incontra ain occasione dia kermesse dedicata al buon mangiare in programmapressoi. Il tema di questa edizione èL'lae lasi incontrano in tre giorni dill'insegna della qualità e dell'innovazione culinaria.

La prima giornata di "Identità golose" è inaugurata dai giovani chef emergenti provenienti da vari paesi del mondo, tra cui Italia, Spagna, Francia, Svezia e Brasile. Lunedì 11 febbraio appuntamento con personaggi del calibro di Carlo Cracco e Massimo Bottura, per un viaggio tra i migliori "cappelli bianchi" d'Italia e del mondo; si conclude martedì 12 con la giornata dedicata ai dessert e alle scelte di cinque pasticceri internazionali che, tutti insieme, contano ben 14 stelle Michelin.

E al cibo italiano più famoso al mondo è dedicata una giornata ad hoc: la pizza in tutte le sue declinazioni è una delle grandi protagoniste della manifestazione. Tra gli ospiti sono attesi, fra gli altri, Gianfranco Iervolino con la sua "pizza nouvelle vague" e Stefano Callegari inventore del "trapizzino". Un'altra presenza significativa è quella della Mozzarella di Bufala Campana Dop. "Identità Golose è un evento fondamentale che richiama l'attenzione di tutti gli appassionati - ha detto Antonio Lucisano, direttore del Consorzio - ed è quindi la sede ideale per presentare i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista il nostro prodotto. A parlare sarà soprattutto la mozzarella - sottolinea Lucisano - prodotto ormai da tempo entrato di diritto nei menu dei più importanti chef italiani e internazionali''. Uno spazio infine per gli appassionati di vino: per loro va in scena già da sabato 9 fino a lunedì 11 febbraio il Food e Wine Festival, tre giorni di degustazioni e appuntamenti con produttori di vino italiani e stranieri e 27 aziende agricole emergenti. "Il cibo è autenticità e verità - spiega Paolo Marchi ideatore di Identità Golose - dopo nove anni abbiamo voluto puntate sul tema del rispetto che in cucina significa tornare all'essenza del prodotto e alla qualità dei cibi''.