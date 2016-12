Neve solidale: I light Pila 2013

, sulle, si tratta di un evento tradizionale:gli sciatori si danno appuntamento sulla neve perla fiaccolata di solidarietà a cui tutti possono partecipare per divertirsi e per sostenere. La discesa si svolge con spettacolariche illuminano tutta la montagna intorno alla stazione sciistica e coinvolgono gran parte del comprensorio in un evento suggestivo e di grande divertimento.

“I light Pila” è una fiaccolata sugli sci aperta a tutti, un evento scenografico ed emozionante che colora di rosa il manto bianco di Pila fra le vette più alte d’Europa: protagonisti gli appassionati della montagna, dello sci e tutte le persone che credono nella solidarietà. Portare la fiaccola a led rosa simbolo della manifestazione, promossa da Pila insieme a Susan G. Komen Italia, significa sostenere l'organizzazione senza scopo di lucro, basata sul volontariato, che opera nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Per partecipare alla fiaccolata si versa infatti una quota di 12 Euro a cui è possibile aggiunge una donazione: il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione per contribuire alle sue attività che puntano a rendere il tumore al seno sempre più curabile.

L'evento prende vita già dalla mattinata, con l'apertura dello ski village, collocato nell'area sottostante la stazione della telecabina per Aosta e dedicato ai partecipanti e ai loro accompagnatori, con musica, animazione e informazione. I pettorali e le fiaccole si ritirano a partire dalle ore 11.00. Lo ski village è protetto da una tensostruttura di 180 m quadrati che ospita la postazione di radio Kiss Kiss, il punto di ritiro della fiaccola e del pettorale, il palco, il corner di Komen Italia, l’area ospitality di Cosmopolitan, partner dell'evento. La fiaccolata prende il via alle ore 18.

Nella giornata di sabato gli iscritti alla fiaccolata possono acquistare lo skipass giornaliero per sciare a Pila al costo agevolato di 30 euro, presentando alla biglietteria la ricevuta rosa di acquisto dell’iscrizione o un documento di identità, per chi si iscritto online. A partire dalle ore 15.00, invece, la telecabina che collega Aosta a Pila è invece del tutto gratuita e continuerà a funzionare fino alla mezzanotte per riportare a valle i partecipanti alla manifestazione. Gli iscritti alla fiaccolata sono invitati a raggiungere le baite sulle piste entro le 17.30; in attesa della partenza fra le 17 e le 18 sono a disposizione vin brulé e te caldo, mentre i maestri di sci coordinano i diversi gruppi di discesa. Quello più in quota" parte dal Couis 2 a quota 2700m per raggiungere l’arrivo a 1800m. Via via che i partecipanti superano la linea di arrivo, affluiscono sci ai piedi verso lo ski village. La conclusione della fiaccolata è prevista intorno alle ore 20.00, momento in cui comincia la festa con musica e brindisi.

La fiaccolata è il primo evento sulla neve che si propone di sostenere la lotta contro il tumore al seno. Komen Italia utilizzerà i fondi raccolti per promuovere la diagnosi precoce, il benessere psico-fisico delle donne operate, l’aggiornamento degli operatori sanitari e l’acquisto di apparecchiature di diagnosi e cura, attraverso progetti in condivisione con altre associazioni. Per informazioni e iscrizioni online, sito Internet www.pila.it.