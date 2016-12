Carnevale: Viareggio e i corsi mascherati

Il ricco programma di festeggiamenti prende il via sabato 2 febbraio, con la Cerimonia d’Apertura, con piazza Mazzini animata dal Circo Nero e illuminata da un grande spettacolo pirotecnico, offerto alla città dalla società Aquilanti e realizzato della ditta Mazzone di Orbetello, Domenica 3 febbraio è in programma il primo dei Cinque Grandi Corsi Mascherati in cui sfilano i giganteschi carri allegorici in cartapesta. Protagonista delle costruzioni è, come sempre, la satira politica con i leader dei principali schieramenti che si trasformano in bersagli per gli sberleffi dei Maestri carristi. Alla sfilata di apertura l'ospite d’onore è Carlo Verdone, vincitore del Premio Burlamacco d’Oro 2013.



Il Carnevale di Viareggio 2013 si apre con un ricordo di Giorgio Gaber a dieci anni dalla sua scomparsa: al grande cantante è infatti dedicato il primo corso mascherato. Sui Viali a mare sono attesi 8 carri di prima categoria, sui quali danzano fino a 250 figuranti in maschera, 5 di seconda categoria, 9 mascherate di gruppo e 10 maschere isolate.

sono in calendario perdopo la pausa del 24 febbraio a causa della concomitanza con le elezioni politiche. Tanti i partner del Carnevale di Viareggio, tra cui Esselunga, Amaro Lucano, Aquilanti.