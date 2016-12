Cremona: uno stage sui tacchi alti

La moda li impone, ma non tutte riescono a "gestirli":della calzature più modaiole possono esseree nello stesso tempoEcco allora unper fashion addicted, innamorate, ma ancora impacciata e traballante nel muoversi. Il corso si chiamae costituisce un vero e proprio stage, in programmaall’interno delIl corso è anche una simpatica occasione per un finesettimana alla scoperta di una città d'arte suggestiva e piena di cose belle da scoprire.

Lo stage, ideato da Gap Eventi in collaborazione con il marchio di calzature fashion Baldinini, si propone di insegnare alle partecipanti tutti i trucchi per conquistare un passo sicuro e deciso anche con i tacchi altissimi, con quell'andatura felina e sensuale tipica delle top model in passerella, per ottenere il meglio dalla propria femminilità.

Il corso punta sulla valorizzazione degli aspetti estetici, senza tralasciare la salute delle gambe e dei piedi, e si pone come obiettivo la sensibilizzazione delle partecipanti alla cura di sé come indispensabile componente di una corretta autostima e di un buon rapporto con il proprio corpo. Durante lo stage, le allieve hanno la possibilità di familiarizzare con i tacchi più impegnativi e glamour come quelli delle scarpe Baldinini, messi a disposizione dallo stilista per la durata del corso. Si comincia dalla postura e dal tema della salute del piede a cura di uno specialista e si assistere alla presentazione della camminata ideale sui tacchi alti. Si passa poi a una parte pratica, con la correzione degli specifici difetti di andatura individuati di ogni partecipante, con esercizi individuali per arrivare al passo ideale. Si prova infine la "catwalk", ovvero la camminata in passerella di gruppo, in cui ogni partecipante può realizzare il sogno di sentirsi top model per un giorno.

Si analizza poi il rapporto ideale tra la propria figura fisica e l'altezza di tacco ideale, e la selezione della calzatura più indicata per ogni tipo di piede. Un gioco che diventa un modo per prendersi cura di sé, della propria bellezza e riuscire a sentirsi al meglio… nelle proprie scarpe.

Il weekend include pernottamento con prima colazione al Dellearti Hotel, fashion training, fidelity card Baldinini, omaggio di bellezza per la cura e il make up dei piedi. Tutte le informazioni sul sito Internet del Dellearti Design Hotel, Via Bonomelli, 8 – Cremona Tel. +39 0372 23131