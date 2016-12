Fiera del radicchio rosso di Verona

foto Getty

, in provincia di, ospita nel fine settimana unadedicata a tutti gli appassionati di buoni sapori:si svolge la, prodotto tipico locale che gode del marchio I.G.P. A disposizione dei visitatoti stand gastronomici per scoprire il radicchio rosso e i tanti modi di servirlo in tavola, giochi per i bambini e spettacoli di teatro.