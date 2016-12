Venezia festeggia le belle Marie

Carnevale di Venezia 2013: “Vivi i colori - Live in colour”

Il Carnevale 2013 di Venezia, che si concluderà il 12 febbraio, è in onore del colore. Il colore non solo perché geni come Canaletto, Guardi, Bellotto, Tiziano, Giorgione, Bellini, Veronese scelsero Venezia come luogo dove perfezionare l'arte della pittura prospettica, e a colori, ma anche per l'emozione che riesce a suscitare in ognuno di noi. Il nome di questa edizione? Vivi i colori - Live in colour. Ha aperto il Carnevale, lo spettacolo serale sull'acqua e il tradizionale corteo di maschere, con replica il giorno seguente da Punta della Dogana, lungo tutto il Canal Grande fino al Rio di Cannaregio. All’arrivo delle barche, cicheti (stuzzichini), fritole e galani (dolci tradizionali) per tutti! Inoltre, durante tutto il periodo della festa, nel centro storico, una pista di pattinaggio su ghiaccio è disponibile per chiunque voglia dilettarsi in divertenti piroette. Come da repertorio, torna il Gran Teatro, costruito in piazza San Marco per la messa in scena di spettacoli, cortei e sfilate. Infine, in alcuni palazzi storici della città, si svolgono spettacoli itineranti dal nome “I Segreti di Venezia”. Tra gli appuntamenti da non perdere spicca sicuramente la Vogata del Silenzio che da ponte Rialto al Bacino San Marco, grazie a una spettacolare vogata a lume di candela, conclude simbolicamente il Carnevale. L'imbarco delle gondoleè presso la Riva del Carbon, davanti a Ca' Farsetti, dalle 23:30. Partenza corteo ore 24.00