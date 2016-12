La Candelora a San Bartolomeo al Mare

Ha trecento anni ma non li dimostra: la, è un evento pieno di vita e di allegria e una piacevole occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta nel. L'appuntamento è a, in provincia di Imperia,

La fiera occupa tutta la zona compresa tra il Lungomare delle Nazioni e il Santuario di Nostra Signora della Rovere , per un totale di circa un terzo della superficie del centro cittadino, ed è suddivisa in aree tematiche contrassegnate da colori diversi per rendere più agevole la visita. Nell' Area Blu confluiscono oltre 260 bancarelle di commercianti ambulanti, con le merci più varie; l' Area Marrone , all'interno dell'uliveto della Rovere, è riservata agli animali (asini, ovini, cavalli, mucche, animali da fattoria e da allevamento). L 'Area Arancione accanto alla fiera classica ospita le tipicità alimentari locali, regionali e italiane con "Arti e Sapori della Rovere". L 'Area Verde è riservata a piante, fiori e attrezzature agricole, mentre l' Area Fucsia è dedicata agli stand di educazione ambientale, laboratori e fattorie didattiche.

Tra le novità dell'edizione 2013, la Fiera della Rovere propone i dolci e le gastronomie tipiche del Carnevale, la presenza dei migliori artigiani locali, i quali lavorano sul posto e interagiscono con il pubblico, specie con i più piccoli, il concorso artistico riservato ai bambini delle scuole elementari e – per la prima volta – la gara di canto del gallo, in programma per domenica 3 febbraio. L'orario della performance, purtroppo, tiene conto soprattutto delle abitudini di questi potenti "cantori" e assai meno di quelle del pubblico: se volete assistere non vi resta che puntare la sveglia, perché la performance si svolge alle 5.30 del mattino. Gli esemplari in gara sono una ventina e sono valutati per numero di canti e per durata di ogni "assolo". In occasione della Fiera sono previsti anche alcuni eventi collaterali, curati dall'Ufficio Turismo IAT di San Bartolomeo al Mare, e la possibilità di effettuare escursioni a piedi, a dorso d'asino, visite guidate alla scoperta del patrimonio storico della città, laboratori e altre novità ancora.



Le origini di questa manifestazione risalgono al XVII secolo. Dal punto di vista economico, la fiera segnava un passaggio importante nel calendario di occupazioni agricole: era da poco terminata la stagione olivicola e si impostavano i lavori per la primavera: acquisto di alberi da frutto, di concime, di animali da lavoro e si stipulavano contratti di vendita e di esportazione d’olio. Tant'è che una delle figure maggiormente presenti ed emblematiche era proprio quella del notaio, incaricato della stipula dei nuovi contratti. Ma la Fiera ha anche su importante significato religioso: il Santuario della Madonna della Rovere,luogo di culto ed anticamente di pellegrinaggio da tutta la Liguria ed il basso Piemonte ospita il 2 febbraio una solenne celebrazione. In questo giorno, infatti la Chiesa cattolica ricorda la presentazione al Tempio di Gesù, popolarmente chiamata festa della Candelora e giorno di benedizione delle candele.