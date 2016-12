Artefiera, gli artisti si incontrano a Bologna

Il mondo dell'arte italiano si ritrova nel capoluogo emiliano dal 25 al 28 gennaio per la 37/a edizione di Artefiera. Le novità sono numerose, a partire dai direttori artistici e da un nuovo programma istituzionale che porta la fiera tra le vie e sotto i portici di Bologna. Per la manifestazione 2013 sono presenti 135 gallerie con opere di oltre 1.100 artisti, mentre viene lasciato spazio anche a importanti rassegne.

I direttori artistici della manifestazione sono Giorgio Verzotti e Claudio Spadoni, che hanno indirizzato il profilo della manifestazione rispettivamente per l’arte contemporanea il primo e per l’arte moderna il secondo. Altra novità significativa della nuova Arte Fiera è Art City Bologna, il programma istituzionale nato dalla collaborazione tra Comune di Bologna e BolognaFiere coordinato dal Direttore di MAMbo e dell'Istituzione Bologna Musei, Gianfranco Maraniello. Con oltre 50 eventi tra mostre e iniziative culturali, ART CITY Bologna affianca la trentasettesima edizione della fiera ponendosi come un progetto unitario che mira alla valorizzazione e all'accessibilità del patrimonio artistico della città, rendendolo fruibile in maniera gratuita per i tanti visitatori di Arte Fiera.

Tra queste, ricordiamo "Solo show", percorso dedicato alle gallerie che hanno puntato sulle opere di un unico artista (due nomi su tutti, Arnulf Rainer e Renato Guttuso) o "Storie italiane", rilettura della produzione artistica nazionale attraverso una selezione di lavori che va da Boccioni fino ai giorni nostri, passando per Morandi, De Chirico, l'Arte Povera, la Transavanguardia. Italianità. Inoltre una mostra è dedicata alle videoinstallazioni di Bob Wilson, che anticipa, con creazioni ad hoc, le sua versione del Macbeth di Giuseppe Verdi, l'opera che aprirà la stagione del teatro comunale di Bologna nell'anno del suo 250esimo anniversario della nascita.