A Bergamo l'Orobie Film Festival

In abbinamento al concorso cinematografico, Orobie Film Festival promuove anche un concorso fotografico internazionale dedicato a fotografie di montagna, paesaggi e natura dal livello orobico al livello internazionale. La manifestazione si propone di promuovere gli ambienti montani, italiani e stranieri di tutto il mondo, quelle che vengono anche chiamate le Terre Alte del Mondo, per favorire la conoscenza dell'ambiente, del territorio, della sua storia, della sua cultura, dei paesi e delle persone che li abitano.

Partecipano al concorso documentari, film e fotografie a soggetto che hanno come tema la montagna, l'alpinismo, l'ambiente, la natura, la cultura, la storia, i personaggi, gli usi e i costumi delle Orobie, della Lombardia, dell'Italia e delle terre alte del mondo. Quest'anno per la prima volta è stata creata una sezione dedicata ai film che parlano di agricoltura di montagna, in collaborazione con Slow Food Valli Orobiche.

L'ingresso è libero.