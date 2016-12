Tre weekend di neve e natura

tutte, propongonoall'insegna dello sport e del divertimento a contatto con la natura. L'iniziativaprende ied è una bella occasione per passare qualche giornata all'aria aperta in compagnia, passeggiate sulla neve a piedi e con le racchette da neve, prove di arrampicata e appuntamenti originali, come "Ciaspolando a quattro sensi", una ciaspolata al "buio" lungo un percorso da percorrere con una benda sugli occhi, per mettere alla prova le proprie capacità sensoriali.

Il primo fine settimana si svolge(Regione Cossiglia) con un'articolata serie di iniziative che scandiscono tutta la giornata: alle ore 15 si tiene uno spettacolo per l'intrattenimento dei bambini, con tanti giochi sulla neve; alle ore 17 si aprono le iscrizioni e il noleggio delle racchette presso il punto di partenza della "Racchettata sotto le stelle", con partenza alle ore 18. Il percorso è di 2 Km con dislivello di 70 metri tra le località Cossiglia e Pratolungo; dopo la riconsegna delle racchette, prevista tra le ore 19.30 e le 20.30, la giornata si conclude con la grande polentata accompagnata da salsiccia, spezzatino e formaggio (alle ore 20, costo 10 euro a persona, gratis per i bambini sino a 10 anni d'età, previa iscrizione all'atto della partenza). I partecipanti alla racchettata riceveranno in dono, oltre al pettorale, una pila a led con moschettone a ricordo della manifestazione.

foto Dal Web

Si chiude in bellezza domenica 3 febbraio a Groscavallo con una racchettata lungo un itinerario ad anello di 6,5 Km. con un dislivello medio pari al 2,7%, accompagnata da un punto di ristoro, allestito presso il posto tappa Campo della Pietra, con torte e bevande calde per rifocillare i partecipanti. Le iscrizioni sono dalle ore 8.30 e le 10.15, in corrispondenza del punto di partenza, dove si possono anche noleggiare le racchette, presso il piazzale "8 Villaggi" in frazione Pialpetta di Groscavallo. Al termine, alle 14.30, sono in programma la premiazione e il dono di uno zainetto contenente prodotti tipici delle Valli di Lanzo. All'interno del percorso dedicato alla ciaspolata domenicale a Groscavallo si svolge anche l'iniziativa "Ciaspolando a 4 sensi": chi lo desidera può mettersi alla prova in sfida multisensoriale, in cui le abilità olfattive, gustative, tattili e sensoriali sono chiamate a sostituire la vista, visto che ci si muove a occhi bendati, per provare le sensazioni e le emozioni che una persona non vedente vive nella sua quotidianità.

La manifestazione proseguirà il 16 e 17 febbraio, in Valle di Viù: sabato 16 con prove di arrampicata sportiva indoor a Viù (presso il Centro polisportivo Vertical Blu di frazione Mondrezza), racchettata notturna a Lemie (partenza alle 20,30) e domenica 17 l'ormai tradizionale ciaspolata di Usseglio giunta alla IX edizione, che partirà alle 10,30 su un anello di circa 6 chilometri.

Il 16 e il 17 marzo, infine, sarà la volta della Val d'Ala, con una camminata notturna ad Ala di Stura per sabato 16 (partenza alle ore 18,30) e la passeggiata di 6 chilometri prevista a Balme per il giorno seguente (partenza alle 10,30).

Per maggiori informazioni su costi e modalità di iscrizione, menù convenzionati dei ristoranti locali, programmi dettagliati delle giornate, consultate il sito: www.montagnapertutti.org