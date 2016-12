ChocoMoments: il Giro d'Italia del cioccolato

Le nuove tappe dell’appassionante viaggio alla scoperta delle radici del "cibo degli dei" sono numerose: per tutto il 2013 la carovana del cioccolato si sposterà senza soste e toccherà diverse regioni italiane con un ricco calendario di eventi, degustazioni, workshop e tanta animazione per adulti e bambini.



Le prossime tappe di Fabbrica del Cioccolato sono a Porto San Giorgio in provincia di Fermo (22 - 24 febbraio), Jesi in provincia di Ancona (1 - 3 marzo), Siena (7 - 10 marzo) e San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno (12 - 14 aprile). Inoltre ChocoMoments sarà presente con il proprio stand anche a: Udine (27 - 29 gennaio), Bergamo (1 - 3 febbraio) Firenze (8 - 17 febbraio) Terni (9 - 14 febbraio) Modena (15 - 17 febbraio) Livorno (22 - 24 febbraio) Brescia (1 - 3 marzo).



La Fabbrica di Cioccolato di ChocoMoments propone, oltre all'esposizione e alla vendita di raffinate creazioni e produzioni artigianali, una serie di eventi. Tra questi "Conoscere il cioccolato", percorso dedicato alle scuole per far conoscere agli studenti curiosità sulla storia del cioccolato attraverso una serie di incontri con i maestri cioccolatieri; lo spazio Babychoco nel quale i più piccoli possono divertirsi e improvvisare con il cioccolato, realizzando cioccolatini e lavoretti con il cioccolato: a loro disposizione ci sono tutte le attrezzature necessarie come grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Sempre per i bambini ci sono gli animatori clown con musica e giochi; per gli appassionati delle degustazioni.



Per gli adulti ci sono invece gli appuntamenti di "Cioccolato &…” per scoprire gustosi abbinamenti caffè e cioccolato, pane dolci e cioccolato e degustazioni di vino, grappa e cioccolato. Inoltre, con la Fabbrica del Cioccolato ci si può diplomare "cioccolatieri per un giorno" partecipando ai mini-corsi di cioccolateria artigianale nei quali si impara a realizzare gustosi e raffinati cioccolatini artigianali. Infine, la Fabbrica del Cioccolato mette a disposizione dei visitatori una choco-card per ottenere sconti negli esercizi commerciali convenzionati.

Tutte le informazioni sono sul sito Internet www.chocomoments.it