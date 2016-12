In Ciociaria la polenta è sacra

ladiventa grande protagonista aper una sagra tra sacro e profano, giunta quest'anno alla sua 38° edizione. La festa è legatala polenta, piatto povero e contadino,oggi come si faceva alla metà del Seicento. Da allora sono passati molti anni, ma l'amore e la dedizione ai piatti di una volta non sono venuti meno, come pure il desiderio di tramandare tradizioni e sapori.

La tradizione affonda le sue radici nel lontano 1643, anno in cui per la prima volta, nella festa di San Sebastiano, è nata l'abitudine di offrire a tutti un piatto caldo. San Sebastiano, patrono della festa era originario di Narbona e tribuno delle guardie pretoriane. Subì il martirio a colpi di freccia durante la persecuzione di Diocleziano nel 304: sopravvissuto al tormento e curato dalla matrona romana Irene, fu nuovamente arrestato e morì flagellato. Il suo corpo è conserva a Roma in una delle sette basiliche minori, a lui dedicata. Il giorno a lui dedicato, il 20 gennaio, rinnova dunque l'antica tradizione della polenta in piazza, con una manifestazione che continua a rappresentare un momento di aggregazione e di riscoperta delle antiche tradizioni gastronomiche della comunità ciociara.

La festa si apre già alle 8 del mattino, quando in piazza si accendono i fuochi tradizionali per la cottura della polenta. La preparazione di questo cibo contadino, che costituiva la dieta principale degli abitanti del paese e che ha nutrito le generazioni passate fino a tempi non molto lontani, è semplice da preparare: non richiede particolari ingredienti, ma solo farina di granturco a cui oggi si accostano sugo di carne, salsicce o verdure. La preparazione richiede però tempi di cottura piuttosto lunghi, per cui il "mastro polentaio" al lavoro per la sagra non è disposto a far scendere il tempo di bollitura sotto la soglia minima delle due ore. E oltre alla polenta ci sono anche gli stand per il mercatino di enogastronomia e artigianato locale.



Oltre a una scorpacciata di polenta, la sagra è l'occasione per visitare la città: da non perdere a Santo Stefano Villa ci sono la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo (Parrocchiale a tre navate in stile barocco romano del 700), la chiesa della Madonna dello Spirito Santo (del 1721), il massiccio torrione circolante del XIII secolo detto Torre di Re Metabo e il monumento ai caduti con lo splendido panorama che si affaccia sulla Valle dell’Amaseno.