A Milano c'è l'Agriturismo in Fiera

Agriturismo in Fiera, il bello del "turismo verde"

L'evento, presente al Parco delle Esposizioni di Novegro dal 19 al 20 gennaio, oltre a permettere di conoscere personalmente tutte le caratteristiche delle strutture e i suoi proprietari offre momenti di puro divertimento. Durante la kermesse, infatti, sono previste numerose iniziative tra le quali spiccano spettacoli teatrali, la ricostruzione di una vera e propria fattoria dove i bambini potranno entrare in contatto con gli animali, laboratori per la costruzione di giocattoli con materiali di riciclo, per imparare a macinare le pannocchie, per impastare la farina, per costruire aquiloni, bussole solari e l’asintrekking per i più temerari. Colori, profumi, sapori ed emozioni proposti dai vari espositori, rappresenteranno il file rouge della manifestazione. Infine, per i più grandi, c'è anche la possibilità di assaggiare i prodotti tipici regionali, scoprire segreti e bellezze delle terre del nostro paese e conoscere di persona i luoghi incontaminati dove poter trascorrere giornate immersi interamente nella natura. Dove gustare tutte queste prelibatezze? All’agri-ristorante, dove è possibile assaggiare prodotti tipici regionali come salumi e formaggi, zuppe, risotti, arancini, polente, lasagne, olive all’ascolana, mondeghini, focaccia con crescenza e tanto altro ancora. Inoltre, esperti sommelier sono pronti a consigliare a tutti gli amanti del vino, l'etichetta giusta da abbinare alla pietanza prescelta.

Alcuni tra gli stand presenti in fiera

Alla kermesse saranno presenti anche le testimonial della famosa trasmissione televisiva Donna Avventura. Chi non ha sognato di essere al loro posto per andare alla scoperta di luoghi magnifici quanto avventurosi? Ad Agriturismo in Fiera vi sarà una mostra fotografica con l’esposizione dei veicoli originali utilizzati per girare il mondo. Oltre a rappresentare un’insolita location per parlare di viaggi, quella di Novegro sarà anche l’occasione per le appassionate della serie per incontrare alcune delle protagoniste di quest’ultima edizione e scoprire le nuove modalità di selezione. Le nostre Donnavventura potranno darvi tutte le informazioni e suggerimenti utili per la vostra candidatura. Ma non è finita qui! Domenica 20 gennaio alle 14:30 potremmo guardare insieme il primo avvincente episodio di questo Grand Raid alla scoperta dell’Oceano Pacifico. Ripercorreremo l’emozione delle selezioni finali, dell’addestramento presso la Caserma Monte Bianco a La Thuile e della partenza delle sei giovanissime leve verso remota Patagonia invernale, con i primi scorci di questo lungo e impegnativo Grand Raid. Tra i vari stand presenti in fiera troverete anche L'Agriturismo di Campagna Amica, con i migliori agriturismi associati all’interno della rete e lo stand della guida 100 Agriturismi di Ville & Casali che per l'occasione, presenta il suo nuovo nome: Viaggiare in Agriturismo 2013. La rivista presenta anche il concorso Vota e Vinci L'Agriturismo dei Desideri 2013. I lettori e gli utenti Internet, attraverso la pagina Facebook ufficiale di Viaggiare in Agriturismo, hanno la possibilità di votare la miglior struttura e vincere un week end per due persone presso l’agriturismo preferito. L’ingresso alla fiera (sabato ore 10-23, domenica ore 10-19) è a pagamento: € 10 (scaricando il Buono Sconto dal sito Internet www.agriturismoinfiera.it è possibile risparmiare € 3). L’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 10 anni.