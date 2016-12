Roma e il Festival delle Scienze

Per la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti è un diritto fondamentale della persona, per qualcuno è questione di chimica e dipende dai neuroni, secondo altri è l’appagamento di un bisogno fisico e biologico, ma altri ancora la intendono come una tensione trascendente e sete di verità, o ancora come paradiso artificiale da raggiungere con farmaci, droghe, sesso. In ogni caso si tratta di qualcosa che tutti desiderano raggiungere: è la, tema a cui è dedicatain programma

Il festival dedica alla ricerca (scientifica) della felicità un viaggio appassionante attraverso le neuroscienze, la psicologia, la religione, l’antropologia, la sociologia. Qualunque sia la strada intrapresa, il cammino conduce al centro di noi stessi; se tutta la nostra esistenza è tesa a massimizzare la totalità del piacere e della realizzazione personale, la domanda di fondo è: esiste una formula della felicità e qual è il modo per arrivarci? L'indagine punta a un’idea radicata nella nostra esperienza fin dall’antichità della storia umana e che non riguarda il singolo individuo: la felicità è infatti anche un problema politico ed economico, influenza le decisioni, è l’obiettivo di fondo sottinteso in ogni azione.

Il Festival delle Scienze - prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con Codice. Idee per la Cultura – propone lectio magistralis, incontri, dibattiti, caffè scientifici, eventi per le scuole, mostre, spettacoli, con i grandi nomi della ricerca scientifica italiana e internazionale. Sono presenti anche filosofi, storici della scienza, scrittori, esperti, che indagano il significato profondo della più urgente domanda personale che ogni essere umano deve affrontare. Ad esempio si parlerà dei comportamenti che ci portano alla felicità, delle sue basi nel nostro cervello e delle sue possibili declinazioni nelle diverse culture, o ancora se esiste per i nostri amici animali e se può essere il criterio per le nostre decisioni politiche, visto che la felicità non è solo un concetto astratto, ma anche un importante indicatore economico. È su questi temi che rifletterà l’economista indiano Amartya Sen, premio Nobel per l’Economia nel 1998 durante l’atteso incontro dedicato al tema del rapporto tra felicità e disuguaglianze, venerdì 18 gennaio alle 21 in sala Petrassi.

Ad inaugurare ufficialmente il Festival, giovedì 17 gennaio alle 18 in sala Petrassi, sono chiamati Mark Williamson, direttore di Action for Happiness, e Phuntsho Rapten del Centre for Bhutan Studies, che spiegano in che modo la felicità si può misurare e incoraggiare.

Ma da dove nasce, davvero, la felicità? A tracciare la sua storia è Darrin McMahon, autore di Storia della felicità (Garzanti), venerdì 18 gennaio alle 16 in sala Petrassi. Di certo, è anche una questione di democrazia, come spiegano il giurista Gustavo Zagrebelsky e il direttore di “la Repubblica” Ezio Mauro giovedì 17 gennaio alle 21 in sala Petrassi. E di filosofia, come racconta domenica 20 gennaio alle 15 in sala Petrassi Dan Haybron dell’Università di Saint Louis in un dialogo con il filosofo Salvatore Natoli. Nella stessa giornata, alle 17 in sala Petrassi, lo psicologo Thomas Bien e il chimico Pier Luigi Luisi si confrontano invece su buddismo e scienza. E cos’è che fa scaturire questa sensazione? La felicità è legata al sesso, si chiede Gillian Einstein dell’Università di Toronto, sabato 19 gennaio alle 18 in sala Petrassi? Quali sono i circuiti cerebrali del piacere, si interroga David Linden, autore di La bussola del piacere (Codice Edizioni), sabato 19 gennaio alle 11 (sala Petrassi)? Paul Bloom, professore di Psicologia e Scienze Cognitive all’Università di Yale, spiega invece come funziona il piacere domenica 20 gennaio alle 11 in sala Petrassi, mentre Davide Coero Borga racconta nel ciclo di incontri La scienza del piacere, in sala Ospiti, come la scienza sia entrata in camera da letto tra sex toys (venerdì 18 gennaio alle 22.30) e tuppersex (sabato 19 gennaio alle 19 e alle 22.30 con Maria Letizia Festa Giordani) e dialoga di amore animale e sessualità umana con l’etologa Laura Beani domenica 20 gennaio alle 19.

Il programma completo del Festival delle scienze, gli orari e tutte le informazioni per assistere agli incontri sono online sul sito www.auditorium.com.