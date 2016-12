Sapori ed emozioni al Palio di Buti

Il comune di Buti, nel Pisano, ospita già a partire da questo fine settimana una serie di manifestazioni legate all'antico Palio, che si corre come vuole la tradizione nella prima domenica successiva al 17 di gennaio: il culmine della festa nel 2013 è dunque in calendario per domenica 20 gennaio.

Il Palio di Buti, che insieme alle omonime manifestazioni di Siena e di Asti è uno dei Palii a cavallo più antichi d'Italia, è una corsa di cavalli in rappresentanza delle sette contrade cittadine che si disputa sulla strada principale di accesso all’abitato, ma negli ultimi anni alla corsa sono stati collegati una serie di altri eventi tra cui le sfilate storiche in costume e una serie di eventi gastronomici, sempre all'insegna della tradizione e delle antiche usanze locali.

La soria del Palio di Bui risale al XVII secolo, quando in occasione della festa di Sant'antonio Abate, protettore degli animali, il 17 di gennaio, giorno dedicato al Santo, veniva impartita una speciale benedizione a tutti gli animali del paese e alle stalle che li ospitavano. Si cominciava alle sei del mattino con la "Messa dei Cavallai", proposta ancora oggi, seguita da altre celebrazioni fino alla Messa “Cantata” al termine della quale aveva luogo la benedizione degli animali. Dopo la Messa, allora come oggi, si consumavano grandi quantità di trippa alla butese, un piatto tipico in cui la trippa di manzo viene cotta con salsicce, carote, fagioli e pomodoro, annaffiata da vino rosso e acquavite, riservata però "a chi non doveva montare a cavallo”.

Il culmine della festa è in programma per domenica domenica 20 gennaio con la gara equestre alle 14.30, preceduta dalla Messa dei cavallai alle 6 del mattino e dalla folkloristica in costumi storici, con tutti i cavalieri in gara, e dalla benedizione degli animali.

Per informazioni e per consultare il programma completo della manifestazione sito Internet www.paliodibuti.org/.