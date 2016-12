Il Telemark sul Lago di Carezza

Forse non tutti sanno che lo sci moderno ha origine lontane: deriva dalla pratica diffusa in Norvegia, nella regione del Telemark dove la neve abbondantissima costringeva ad utilizzare per ogni spostamento due lunghe tavole di legno su cui scivolare aiutandosi con un bastone da utilizzare come fulcro per poter curvare. Da questa gelida terra prende nome, chiamata appunto, che conta un numero crescente di estimatori e che dà appuntamento nelin, nell'area sciistica di, per la quarta edizione dello

Lo sci a tallone libero ha fatto registrare negli ultimi anni un numero crescente di estimatori, che apprezzano l’eleganza e la naturalezza del gesto ma anche la grande efficacia sulle nevi più difficili da sciare e sui fuoripista.

Chi desidera mettersi alla prova e sperimentare in prima persona la sensazione di libertà e una tecnica che diventa facile ed istintiva, simile ad una danza sulla neve, può approfittare dell'occasione offerta dal Festival per

noleggiare la specifica attrezzatura necessaria alla pratica, testare i materiali di ultima generazione e per provare la disciplina in compagnia dei migliori professionisti del settore. Si può sciare accompagnati lungo i dolci pendii assolati delle piste dell’intero comprensorio sciistico mentre i più esperti possono cimentarsi nella gara di “telecross” sulla pista Christomannos.

Il programma si apre già venerdì 11 gennaio, alle 19.00. con il Meet & Greet al Castel Latemar e prosegue con una due giorni di competizioni, test, workshop e tour in pista nello splendido altopiano di Carezza e del Catinaccio-RosenGarten verso le Coronelle con accompagnatori T.S.E.

Due giorni di eventi organizzati da Sportler “Best in the Alps” e da Ski Area Carezza, che insieme a TelemarkSnowEvents propongono test di materiali di tutte le tipologie, per sciare in pista, in fuori pista o nel park, workshop dove i professionisti mettono a disposizione del pubblico la loro esperienza e una gara in notturna di “telecross”, organizzata da Telemarkworks, valida come prova per la qualificazione italiana alle finali europee.

Per il programma del Festival e per tutte le informazioni, sito Internet www.valdega.com