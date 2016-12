In Puglia si accende la Fòcara

Il grande fuoco prende vita da migliaia di fascine di tralci di vite secchi, provenienti dai feudi del Parco del Negroamaro sapientemente posate seguendo tecniche che si tramandano di padre in figlio secondo una tradizione secolare in onore del santo patrono della città. La preparazione della pira comincia con molto anticipo, a partire dall’8 dicembre, mentre la mattina del 16 gennaio, precedendo di alcune ore l'accensione della Fòcara, si compie un altro antico rito, quello della bardatura: una catena umana issa sulla cima del falò l’immagine di Sant’Antonio Abate. Nel primo pomeriggio della stessa giornata si celebra la benedizione degli animali e, al calare della sera, un avvolgente fuoco pirotecnico accompagnato da musica innesca l’accensione della “Fòcara”. Il fuoco brucia ininterrottamente anche per alcuni giorni: finché è acceso la sera si danza intorno al falò e si degustano specialità tipiche ai ritmi di un concerto inedito che anima la piazza.

La festa conserva l’identità culturale di questa terra ed è carica di simboli legati alla cultura popolare e contadina del territorio, tra sacro e profano. Da anni è anche occasione di incontro tra culture e religioni diverse che si riuniscono idealmente intorno al “fuoco buono di Puglia, messaggero di pace nel mondo”, diventato un simbolo universale di pace e di solidarietà nell’area mediterranea.