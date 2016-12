In Alto Adige il Festival delle sculture di neve

La neve e il ghiaccio diventano strumenti d'arte, con i quali creare grandi e scenografiche sculture. Succede in questi giorni prin Alto Adige, a San Candido e a San Vigilio, in provincia di Bolzano, dove 30 artisti "on ice" si riuniscono fino al 16 gennaio in occasione del Festival Internazionale delle sculture di neve.

Le attività si concentrano fino a sabato 11 gennaio a San Candido e dal 14 al 16 gennaio a San Vigilio. Le sculture in ghiaccio, realizzate per l'occasione negli angoli più suggestivi dei due centri abitati, restano a disposizione di chi desidera ammirarle fino al termine del loro ciclo vitale, ovvero finché il sole non le scioglierà. Grazie a un sistema di illuminazione ad hoc, possono essere visitate anche di sera, quando il buio e il particolare gioco di luci creato dalle lampade sul candore della neve le fanno risaltare ancora di più e le rendono particolarmente suggestive.

Gli artisti realizzano le loro opere a partire da un grande cubo di neve pressata e ghiacciata della dimensione di tre metri di lato, con l'ausilio di semplici strumenti per tagliare la neve, come filo spinato, seghe e palette. Le dieci squadre in gara sono anche dotate di stivali di gomma, paraorecchie e guanti per ripararsi dal freddo.

L'elemento principale di tutta la performance è chiaramente l'acqua, che ghiaccia velocemente a causa delle temperature rigide e quindi costituisce la materia prima plasmabile a cura e a disposizione degli artisti, i quali per realizzare le loro opere hanno tre giorni di tempo. Le sculture più belle saranno poi votate dagli ospiti delle località, abitanti e turisti, per decretare la vincitrice.

Per informazioni sito internet www.snow-festival.com/