A Ferrara c'è "Unità d'Italia a tavola"

A Ferrara, dall'11 al 13 gennaio, l'Unità d'Italia si fa a tavola!. E, sì perché, dall'11 al 13 gennaio, in piazza Trento Trieste, torna la manifestazione : "Unità d'Italia a tavola". 15 stand pronti ad esporre i prodotti che sono diventati il simbolo della nostra identità, storia, cultura e tradizione.

Tra le eccellenze presenti: dalla Sicilia i famosissimi arancini (o arancine), dalla Sardegna il tipico pane carasau originario della Barbagia e che assomiglia a una sottilissima e croccante sfoglia; il saporitissimo gorgonzola dal Piemonte e ancora: il pesto dalla regione Liguria e il Miele di Rododendro della Valcamonica dalla Lombardia. Le Marche sono invece presenti con il Vino Robbione - Colli di Serrapetrona.

Durante la gustosissima mostra enogastronomica è presente anche un'area completamente dedicata agli espositori locali con i loro migliori prodotti del luogo come: il salame ferrarese, i cappelletti, l'aglio di Voghiera D.O.P., la pasta, i vini, le mozzarella e il miele. La rassegna si svolge venerdì 11 gennaio 2013 dalle ore 17 alle 20, sabato 12 dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 13 gennaio dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso gratuito.

Una volta che siete giunti in città e dopo aver gustato tutte le prelibatezze offerte dall'evento non dimenticatevi di visitare il Castello Estense, la Cattedrale di San Giorgio e di fare una bella passeggiata lungo il cosiddetto Quadrivio degli Angeli dove si possono ammirare il Palazzo dei Diamanti, il Palazzo Prosperi-Sacrati e il Palazzo Turchi di Bagno. Infine se amate la letteratura non potete prescindere da una bella visita al Palazzo Paradiso (1391) sede della Biblioteca Comunale Ariostea nella quale si trova la più completa raccolta di edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, alcune lettere di Torquato Tasso e la Bibbia appartenuta al domenicano Girolamo Savonarola.