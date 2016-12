Arezzo si veste a festa

Arezzo come Città del Natale: nel fine settimana che precede le tradizionali festività, entra nel vivo il calendario di manifestazioni che preparano il 25 dicembre. Venerdì 21 dicembre all'auditorium Fiere e Congressi, alle ore 21, è in programma il "Concerto di Natale" eseguito dall'Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal maestro Roberto Pasquini e dal coro giovanile Voceincanto. Il programma: la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di L. Van Beethoven, seguita da canti natalizi e tradizionali.

L'Orchestra Giovanile di Arezzo è composta da 45 ragazzi della provincia di Arezzo che si sono ormai imposti all'attenzione del nostro territorio per la professionalità e l'alto livello tecnico e interpretativo raggiunto. In questo concerto si unisce ai giovani strumentisti il coro Voceincanto, composto da 50 ragazzi di età compresa tra 8 e 18 anni, sotto la direzione di Gianna Ghiori.

Sempre alle 21 ma al teatro Pietro Aretino, match di improvvisazione teatrale "Arezzo contro Terranuova" organizzato da Associazione AreaMista.

Sabato 22 e domenica 23 dicembre in Piazza Guido Monaco c'è la fiera "Arti fatte a mano" mentre domenica la fiera di Sant'Agostino e' nell'omonima piazza. Ancora sabato e domenica al teatrino del Circolo Artistico in Corso Italia, alle ore 17, punto bimbi con animazione teatrale, narrazione, attività circensi, truccabimbi organizzato dalla Libera Accademia del Teatro. Alle 20,30 di sabato a palazzo San Giusto di Via delle Gagliarde c'è Winter Party organizzato da Porta Sant'Andrea. Al bastione di Santo Spirito in Via Niccolò Aretino, tombola di Natale organizzata dal quartiere gialloblu.

Domenica 23 dicembre, nelle vie del centro dalle 17, una violoncellista, una clarinettista e un attore recitano storie e musiche di Natale (organizzazione della Libera Accademia del Teatro). Al Teatro Mecenate alle 21,30, invece, il Toscana Gospel Festival presenta "Earl Bynum and us we are feat", coro "Sister" Armstrong. Da domenica 23 dicembre parte anche alla ex palestra Inadel di Via Leone Leoni la mostra del Gruppo Fer modellistico aretino. La manifestazione prosegue fino a domenica 30 dicembre. E a proposito di mostre proseguono "Esto Igitur" di Raffaello Lucci alla Biblioteca Città di Arezzo e "Mitico minimale" con opere di Sergio Fermariello alla Galleria Comunale di Arte Contemporanea.