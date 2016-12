A Milano c'è Ambaradan

foto dei lettori

A pochi giorni da Natale, tra le frenesie di pacchi e cene, l'underground artistico e musicale si concentra, inventa e si incontra a Milano, in zona Tortona, per Ambaradan - Stret Art, Underground e poliedricità a Milano, una rassegna unica nel genere. Da venerdì 21 dicembre a domenica 23, lo Spazio Concept del capoluogo lombardo ospita alcuni tra i migliori e quotati artisti della scena street art quali Akab, Anna Muzi, Dario Arcidiacono, David Bacter,Ivan, Mambo, Marco Teatro, Mr. Wany, Nais, Ozmo, Pao, TvBoy, Willow e tanti altri, per un'esperienza autentica e imperdibile di concatenamento artistico: esposizione di tele, mercatini natalizi ed incontro culturale, il tutto accompagnato da un fantastico live set di nicchia e attività di paintings dal vivo. Tanti gli artisti che prenderanno parte alla kermesse tra cui l'attore comico Gianluca De Angelis e l'ex frontman degli Skiantos, Freak Antoni. Un'occasione per osservare, immergersi e respirare l’aria underground e alternativa della città. L'ingresso è libero.