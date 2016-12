In Carnia, Sutrio si trasforma in presepe

foto Ufficio stampa

Un intero paese si trasforma in presepe ospitando nelle sue vie e piazze tante scene della Natività al punto da diventare a sua volta una cartolina di Natale: siamo a Sutrio, in Carnia, in Friuli Venezia Giulia in occasione dell'edizione 2012-13 di "Borghi e Presepi". La manifestazione prende il via domenica 23 dicembre e si concluderà il 6 gennaio, quando l'Epifania "tutte le feste si porta via".