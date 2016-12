A Torino il Sentiero di ghiaccio

Dopo l'avvio del 5 dicembre, che ha regalato a Piazza Castello l'opera "Lo Scudo", stemma della Città di Torino e incipit della manifestazione, una serie di capolavori di ghiaccio, collocati negli angoli più attraenti della città, segna un percorso sorprendente, attraverso il quale ci si immerge in una città immaginaria fatta di luce e solida trasparenza. Il 12 dicembre è stato inaugurato in piazza Emanuele Filiberto, sopra le storiche ghiacciaie romane, la Mole Antonelliana simbolo di Torino per eccellenza, riprodotta con led luminosi tricolori.

Il Sentiero continua ad evolversi: il 19 dicembre in piazza della Consolata sarà scolpito infatti il classico Presepe di Natale. Ai cinque personaggi della Natività si aggiungerà, il 24 dicembre, la ‘statua’ del bambino. L’ultimo intervento è previsto giovedì 27 dicembre in piazza Carlo Alberto. Gli artisti di Harbin, città della Cina nordorientale gemellata con Torino, creeranno due muri di ghiaccio alti circa 2,5 metri, che si trasformeranno, il 29 e 30 dicembre, in due statue di Babbo Natale sui quali sarà inciso il nome di Torino, come sigillo finale posto a chiusura del ‘sentiero’. Il Sentiero delle Statue di Ghiaccio è realizzato dalla Città di Torino in collaborazione con la torinese ditta Cubetto.