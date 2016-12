Genova, Natalidea: tutto quanto fa regalo

Al centro del Palasport è collocato il grande Albero della Solidarietà, dove portare doni per i bambini delle Case Famiglia. Per tutta la settimana a Natalidea ci sono i laboratori della Direzione Politiche educative del Comune di Genova dove i bambini possono realizzare addobbi natalizi e biglietti di auguri con materiali semplici o di riciclo. Un’occasione di gioco e di incontro alla quale possono partecipare anche i genitori.

Sabato 15 dicembre - Dedicati soprattutto a più piccoli gli appuntamenti del weekend. in programma alle 11, nell’ area spettacoli con il Cervellone School, la versione ludico-didattica del famoso gioco multimediale in collaborazione con Publimedianet, I Viaggi del Goloso e Progetto Giovani. Alle 12.30 Per una strada sicura, sicurezza stradale per i bambini a cura della Polizia Stradale. Allegria a partire dalle 15 con Uno spettacolo di classe! Organizzato dalla Compagnia teatrale Gente Matta, a seguire alle 16, risate assicurate con lo spettacolo Magic Show by Mc Fabius, a cura di Che Idea!; alle 17 Esposizione e dimostrazione delle unità cinofile organizzata dalla Polizia di Stato. Si prosegue alle 18 con Esibizione di danze popolari della tradizione ligure organizzata da Amixi de Boggiasco e del Golfo Paradiso. Alle 19 l’esibizione a cura di Ailema Danza e dintorni con Danza del ventre, Bollywood and Tribal Bellydance, si conclude alle 21 con Regina a 24 carati spettacolo per tutta la famiglia dai successi di Zelig Circus e Eurovision organizzato da Che Idea!.

Domenica 16 dicembre - Si parte alle 11.30 con Sicurezza in rete: come tutelare i tuoi figli, particolarmente pensato per i genitori - a cura della Polizia Postale, alle 12.15 Country Horses, Esibizione con i vice campioni d’Italia di Danza Country by Oasilatina (SV). Si prosegue alle 15 con La Fiaba Incartata Teatro d’improvvisazione per bambini a cura di Rubik Teatro, alle 16 Sorriso da palco by Mago Marti - Spettacolo per bambini e famiglie by Che idea! Alle 17 poi Detective per un giorno: il sopralluogo sulla scena del crimine, come si prendono le impronte digitali - Laboratorio per bambini a cura della Polizia Scientifica – dove si potrà imparare a rilevare le impronte digitali. Alle 18 esibizione canora Music & Voice a cura dell’Accademia della Musica di Genova. A partire dalle 19 via alle danze con Le emozioni vivono nella Danza, esibizione di Danza a cura di Naima Academy Genova e per concludere alle 20.30 direttamente da Colorado Cafè ….Il Principe Cacca,spettacolo di cabaret con Gianpiero Perrone a cura di Mose’s Group.