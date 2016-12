Il magico inverno di Gardaland

Il parco in questi giorni di festa si popola di personaggi da fiaba, decori sfavillanti, luci e scintillanti alberi di Natale, tra cui un grande abete alto ben 30 metri e del tutto ecologico, decorato con grandi sfere colorate e fantastiche luci. Altri imponenti alberi di Natale si trovano davanti al Castello di Mago Merlino: sono veri e propri “Alberi dei Desideri” sui quali i bambini possono appendere letterine e messaggi per Babbo Natale. Tutti i giorni, dalle 10.00 alle 11.00, Santa Claus in persona distribuisce festosi cartoncini natalizi sui quali i bambini sono invitati a scrivere i loro desideri, sogni, semplici richieste, piccole poesie o contributi artistici a tema natalizio indirizzati a Babbo Natale.

Non mancano gli spettacoli a tema durante tutta la giornata: da “Welcome, It's Christmas!", con il quale Prezzemolo e gli artisti di Gardaland danno il benvenuto agli ospiti del parco, fino al magico susseguirsi di storie raccontate presso il Castello di Mago Merlino dal famoso mimo clown fantasista Pistillo, direttamente dalla trasmissione Colorado di Italia 1.

Gardaland Magic Winter è anche l’occasione di seguire nel parco le fantastiche avventure dei protagonisti dell'Era Glaciale con tanto di effetti speciali che, unitamente alle immagini in 3D, trasmettono la sensazione della quarta dimensione. Sid, Scrat e la sua celebre ghianda danno appuntamento a tutti nel cinema 4D, ma sono pronti "in pelo e ossa" ad offrirsi per scatti fotografici o scherzose scenette.

Anche Gardaland Sea Life Aquarium propone un’atmosfera magica grazie a uno speciale albero di Natale marino che gli ospiti sono chiamati ad addobbare attraverso una simpatica iniziativa: dal sito internet, infatti, ogni bambino può scaricare e stampare una decorazione marina a scelta, personalizzarla con il nome e i colori del suo pesce preferito, e portarla poi all'Aquarium. Dove sarà utilizzata per decorare l’albero. Inoltre, nelle giornate del 15 e 22 dicembre all'Aquarium è presente uno speciale Babbo Natale subacqueo che si immerge due volte al giorno nella suggestiva vasca oceanica, accanto ad un fantastico albero di Natale sottomarino, attorniato da una miriade di pesci curiosi,

Anche i prezzi di ingresso propongono uno sconto natalizio, € 23 per il biglietto intero e € 20 € per il ridotto, e consentono la visita anche al Gardaland SEA LIFE Aquarium nello stesso giorno o in quello successivo. E' anche possibile acquistare online il biglietto a data fissa (solo per il Parco), almeno 7 giorni prima della visita, al prezzo ancora più vantaggioso di € 16. E' anche possibile acquistare l’abbonamento Natale a Gardaland al prezzo di € 45 (23 ingressi e parcheggio gratuito).

Il parco si trova a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Tutte le informazioni sono online sul sito: www.gardaland .it.