Milano, il relax in una bolla

Chi ha detto che lo shopping di Natale è uno stress? Invece di affannarsi lungo strade affollate o in negozi gremiti, le strenne si possono scegliere restando comodamente seduti su un divano confortevole, in un ambiente sereno e rilassante che ricorda l'atmosfera di casa. Siamo nella "eBay Bubble", un ambiente che vuole far dimenticare tutto quello che di solito ci tocca affrontare nella corsa al regalo "vecchia maniera". Da giovedì 13 a domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 20, la "Bolla" è a disposizione nello spazio temporary di via Fiorichiari a Milano nel cuore di Brera, con i suoi quattro Gift Coaches che aiutano i visitatori a scegliere i regali giusti su eBay. Sabato e domenica è invece prevista un’apertura speciale no stop dalle 10 del sabato alle 20 della domenica.

Lo spazio è pensato per garantire il massimo comfort. Total white, con musica lounge ed essenze delicate, con arredi che riprendono la circolarità di una sfera, la eBay Bubble propone un’esperienza di shopping online proprio come a casa, accedendo agli oltre 300 milioni di prodotti provenienti da tutto il mondo, nel più grande centro commerciale virtuale che non chiude mai.

L’eBay Bubble è la seconda esperienza offline in Italia per il marchio leader nell’e-commerce, dopo l’eBay Temporay Loft allestito in occasione del FuoriSalone 2012. Lo spazio, in atmosfera natalizia minimal chic, è disposto su due piani e propone tre elementi. Il primo ospita l’angolo dei consigli e dell’eventuale shopping vero e proprio, con la presenza e l’aiuto di quattro Gift Coaches, esperti di acquisti online e consulenti di regali personalizzati. In quest’area, su confortevoli poltrone sferiche, è possibile avere una guida per l’acquisto dei regali di Natale su tutte le piattaforme eBay, navigando su iPad messi a disposizione dei visitatori. Il secondo è una sorta di sala d’attesa, dove si sosta per aspettare il proprio turno di consulenza, in cui si possono sfogliare, da un'originale seduta con iPad incorporato, i cataloghi di regali in cui trovare spunti e ispirazione. Il terzo corner, al piano superiore, è riservato a una coccola supplementare: qui si può fare, infatti, un massaggio alle mani: viste le temperature di dicembre, lo spirito di relax che aleggia nell’eBay Bubble e dopo tanta fatica fatta sugli schermi touch dei dispositivi mobili, è proprio quello che ci vuole.

Per seguire l’eBay Bubble in diretta, è possibile iscriversi alla pagina Facebook di eBay.it, o seguire il Twitter account attraverso l‘hashtag #eBaybubble.