Milano, una serata per Costantino

Una serata particolare per raccontare Costantino, nel 1700esimo anniversario dell'Editto di Milano: oltre alla mostra in corso a Palazzo Reale, nel capoluogo lombardo, una serata un po' inconsueta celebra la vita quotidiana ai tempi dell'imperatore romano che concesse ai cittadini la libertà di professare la religione cristiana. L'appuntamento, all'insegna della musica di quel periodo e della cucina tardo-antica, è per martedì 13 dicembre alle ore 20.30 presso lo spazio Milano a memoria, di piazza Diaz 7 a Milano. Per tutti, intrattenimento musicale con strumenti ricostruiti in base ai documenti dell'epoca e assaggi di insolite prelibatezze.

La leggenda racconta che l'Imperatore Costantino, nella notte precedente la battaglia di Ponte Milvio (ottobre dell'anno 312) fece un sogno: udì una voce che gli disse "In hoc signo vinces" che significa: "In questo segno vincerai!" e vide nel cielo una croce ansata. Il mattino dopo ordinò che il Segno fosse subito dipinto sugli scudi di tutti i combattenti: la sorte o l'intervento divino hanno fatto sì che l'esercito nemico fosse sbaragliato, la battaglia vinta, il rivale Massenzio ucciso. Costantino divenne così l'unico "padrone" dell'Impero Romano. Per gratitudine verso il Dio dei cristiani che lo aveva aiutato, a febbraio dell'anno seguente, insieme al "collega" Licinio, l'imperatore promulgò da Milano un Editto che rendeva i cittadini dell'Impero liberi di professare le fede cristiana senza più timore di essere perseguitati.

Da lì iniziò la storia di una nuova Chiesa, non più ostacolata ma favorita dal potere secolare. E Costantino si guadagnò così l'epiteto di "Grande" Sono trascorsi 1700 anni da tutto ciò e Milano celebra questa ricorrenza con una mostra a Palazzo Reale e dedica all'imperatore cristiano una serata un po' particolare, a base di musica e buoni sapori.

L'ensemble musicale Adelchis e Giovanna Motta, musicologa, paleografa ed esperta di cucina storica, prendono il pubblico per mano e lo accompagnano nel "quotidiano" dell'epoca costantiniana. La musica "pagana" e "cristiana", cantata ed eseguita su copie di strumenti d'epoca, e gli assaggi di cucina tardo-antica sono un modo particolare e coinvolgente per rileggere un periodo storico che spesso viene raccontato con poca attenzione per la vita privata, sia di quella della gente comune, che dello stesso Imperatore.

Per informazioni: www.novamusa.it