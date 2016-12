Courmayeur all'insegna del noir

La neve ai piedi del Monte Bianco si tinge… di noir. Prende infatti il via lunedì 10 dicembre la XXII edizione di "Courmayeur Noir In Festival", con presentazioni, anteprime cinematografiche e tante pellicole in concorso, tutte all'insegna del brivido. La manifestazione continua fino a domenica 16.

"Sono almeno 22 le buone ragioni per seguire il Festival", commenta Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival nel presentare la manifestazione. Tra queste senz'altro le tante prime che il Festival offre, a cominciare da "Hitchcock" di Sacha Gervasi, la pellicola dedicata al maestro del brivido, interpretato sul grande schermo da Anthony Hopkins con Helen Mirren e Scarlett Johansson. Alla proiezione, in programma lunedì alle 21.30 al PalaNoir è presente il regista.

Nel calendario del Festival è in programma un'altra prima, con l'ultimo film di Gabriele Salvatores, "Educazione siberiana" tratto dal romanzo di Nicolai Lilin. Sia l'autore del libro sia Salvatores sono presenti a Courmayeur assieme ai due giovani attori lituani, Arnas Fedaravicius e Vilius Tumalavicius, mercoledì 12 dicembre alle 12.45 al Jardin de l'Ange. Il film, tratto dal romanzo omonimo diventato un caso editoriale, mette in scena la comunità siberiana, raccontando la storia del passaggio dall'infanzia all'adolescenza di due amici Kolima e Gagarin, da sempre educati al rispetto delle regole siberiane. I due giovani, davanti all'avanzare del consumismo e della globalizzazione, si ritroveranno a prendere strade diverse. Tra i protagonisti del film ci sono anche John Malkovich, Peter Stormare e Eleanor Tomlinson.

Il 15 dicembre invece viene presentato l'ultimo film d'animazione di Tim Burton, "Frankenweenie". La proiezione, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, avviene sugli schermi del PalaNoir. In chiusura una giornata dedicata al cinema americano con la prima del nuovo film di Robert Redford, "La regola del silenzio" insieme all'indimenticabile film di Emile De Antonio del 1976 "Underground". Altro appuntamento da non perdere è quello con Don Winslow, l'autore de "Le Belve", che giovedì 13 dicembre alle 21.30 al PalaNoir riceve il Raymond Chandler Award.

Il Festival esce poi dal chiuso e conquista le strade di Courmayeur con una caccia all'uomo organizzata dagli investigatori di FoxCrime, che prende il via dalla misteriosa aggressione al Direttore. Il gioco, aperto a tutti, vede i partecipanti impegnati a raccogliere gli indizi e in gara per risolvere il caso. In palio uno schermo led da 40 pollici. Per giocare basta collegarsi al sito www.foxcrime.it.

Oltre ale 10 pellicole in gara, ci sono anche cinque film fuori concorso, tra cui l'esordio da produttore di Luca Argentero con "Cose cattive" di Simone Gandolfo. Argentero sarà presente a Courmayeur cosi come Dario Argento, il vincitore dell'Emmy Award Rene' Balcer, Lucas Belvaux, Guido Caprino, Chiara Conti, Carl Colby, Je'ro'me Cornuau, Carolina Crescentini, madrina del festilval, Marta Gastini, Claudia Gerini, Sacha Gervasi, Alice Lowe, Alberto Rodriguez, Gabriele Salvatores, Maya Sansa, la protagonista di Profiling Odile Vuillemin, gli autori italiani Toni D'Angelo, Simone Gandolfo, Davide Marengo e il nuovo re dell'horror Federico Zampaglione.

Il calendario degli eventi in programma è disponibile online sul sito www.noirfest.com