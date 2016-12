Magia bianca all'Alpe Devero

Nel Parco Naturale Veglia-Devero, area protetta dal 1990, il ponte di Sant'Ambrogio è l'occasione per uno stacco all'insena del relax e dello sport in una località di montagna ancora incontaminata. L’Alpe Devero si trova nella parte più a nord del Piemonte, ai confini con la Svizzera, e si raggiunge in un paio d’ore da Genova, Torino, Milano … e dintorni. A 1640 m. di altitudine offre 8 Km di piste da sci di discesa, 20 Km di piste da fondo tra incantevoli paesaggi e infiniti percorsi con le ciaspole o gli sci da alpinismo.

Ancora poco conosciuta dal grande pubblico, ma molto apprezzata da chi la conosce,regala tutto il fascino dell'alta montagna in una località ancora "all’antica’" e fuori dai percorsi turistici tradizionali. Al Devero si praticano lo sci da discesa, con piste alla portata di tutti e a innevamento naturale. Per gli amanti dello snowboard a metà seggiovia c’è l’area Freestyle Jambopark, con kick, quarter e rail. Alla base degli impianti (una seggiovia e due skilift) c’è un’area principianti e bambini recentemente rinnovata, con un tapis-roulant di 80 m e pista dedicata, oltre ad un percorso per bob. I più esperti possono praticare anche il fuoripista e lo scenario davvero lo merita.

Per chi vuole provare o ama lo sci da fondo, Alpe Devero offre un anello facile di 6 Km che percorre tutta la piana, perché anche i principianti possano cimentarsi con il passo classico o il pattinato. Preferite le ciaspole? Calzate le racchette da neve ed addentratevi nel bosco percorrendo i sentieri che dall'Alpe Devero raggiungono l’Alpe Sangiatto o il Monte Cazzola; volete la wilderness più totale con escursioni di sci-alpinismo fino al confine svizzero? E' possibile organizzare la gita con una delle bravissime guide locali: basta prenotare l'escursione con due settimane di anticipo.

Per dormire c'è il rifugio del CAI Enrico Castiglioni, recentemente rinnovato: offre un totale di 25 posti letto con impianto di riscaldamento, doccia calda e servizi igienici interni. Ottima la cucina che alterna le ricette alpine tradizionali di Crodo e della Valdossola, con ampia scelta di formaggi nostrani e dolci fatti in casa.

L'Alpe Devero dista 150 Km da Milano, 250 Km da Genova e 200 Km da Torino e si raggiunge seguendo le autostrade A26 o A8 fino a Gravellona proseguendo poi sulla superstrada 36 del Sempione fino a Crodo, l’uscita dopo Domodossola. Si seguono le indicazioni per Baceno da dove partono gli ultimi 7 km per Alpe Devero. La strada finisce in un grande parcheggio a poche decine di metri dall’Alpe (dove le auto NON circolano e NON ci sono : ) Il parcheggio costa 5 € al giorno, totalmente rimborsato se si fa lo ski pass giornaliero per gli impianti di risalita.

Per informazioni

http://balsamicpeople.wix.com/alpe-devero

Ringraziamo Laura per la segnalazione