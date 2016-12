High Speed Race, fulmini della neve

High Speed Race quest’anno propone la sfida tra quanti vogliono mettere alla prova la propria capacità di arrivare al limite, la loro velocità e il loro coraggio e gli atleti nazionali Peter Fill e Denise Karbon, Per la prima volta, alla gara che si svolge sullo Speed Track Punta d’Oro si può partecipare anche in team. La squadra che farà segnare il punteggio migliore si aggiudicherà il trofeo itinerante “Strega Nix”: il trofeo cambia di mano ogni anno e per aggiudicarselo in via definitiva occorre conquistarlo per almeno tre volte consecutive. L'atleta che riuscirà a battere Peter Fill o Denise Karbon e risulterà il più veloce si aggiudicherà il premio principale, ovvero uno skipass stagionale per il comprensorio sciistico Val Gardena/Alpe di Siusi. Le regole di partecipazione per i team prevedono che essi siano composti da quattro sciatori, tra cui almeno una donna, e che indossino capi di abbigliamento che li rendano facilmente riconoscibili. Iscrizione al numero telefonico 0471-709600 oppure all’indirizzo highspeed@alpedisiusi.info