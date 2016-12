Cortina e il Fashion WeekEnd

Prende il via venerdì 7 dicembre la seconda edizione del Cortina Fashion WeekEnd, la festa all’insegna della shopping experience modaiolo e d’alta quota che anima le strade della località Regina delle Dolomiti fino a domenica 9. Per le strade del centro sono in programma oltre 100 appuntamenti che rendono particolarmente viva la stazione sciistica durante il ponte dell'Immacolata. Tra le novità di quest'anno, spiccano la presenza di un team di personal shopper, la presentazione di una mini collezione creata appositamente da dieci giovani designer, a cui sono dedicati alcuni speciali "creative afternoon & creative breakfast" negli hotel. uno shooting fotografico in galleria e uno speciale servizio kids by Lolliposh. Sabato 8 dicembre c'è poi la Notte Bianca, con spettacoli, cocktail a tema, happening e degustazioni, all’insegna della moda, dell’arte, del turismo e dello stile “made in Cortina”.

Forte del successo della scorsa edizione, tornano anche gli "alberi in vetrina" per Baby nel Cuore Onlus: 30 alberi natalizi personalizzati da griffe e giovani artisti vengono messi in vendita, a sostegno dell'associazione.

I grandi protagonisti sono negozi, boutique, alberghi, ristoranti e musei del centro, ciascuno impegnato a interpretare desideri ed emozioni dei propri clienti e visitatori in un appassionante carnet di proposte. Lo scenario è quello di Corso Italia, addobbato per le feste e animato da luci, musica in wi-fi diffusione e allestimenti concepiti ad hoc. Fatto non comune per una cittadina di montagna, tra le vie del centro si concentrano infatti oltre 40 boutique, per un totale di 300 tra le firme più importanti di prêt-à-porter, haute couture, sportswear, senza contare le gioiellerie e le gallerie d’arte.

Tra le iniziative, segnaliamo, a partire dal 6 dicembre, il corso gratuito con i personal shopper, promosso da Cortina Turismo in collaborazione con Masha Tagliabue di L.UN.A e Alessandra Lepri di Modartech, per imparare tutti i segreti del vestire e vestirsi al meglio e di abbinare i capi giusti con originalità. Classroom, incontri a tema, tavole rotonde e formazione sul campo con tanto di attestato finale.

Pensando alle mamme e ai papà che hanno voglia di concedersi un po’ di shopping in libertà, Lolliposh, originale baby concept store bolognese, porta a Cortina le sue tate inglesi, pronte a intrattenere i più piccoli con creatività, divertimento e fantasia. Lo spazio kids è allestito al Cortina Golf, dalle ore 16.00 alle 22.00 di sabato 8 dicembre.

La manifestazione è organizzata da Cortina Turismo, in collaborazione con White Events e con il supporto di Cna Federmoda, a conferma dello stile di Cortina votato alla moda e allo shopping di qualità. Per il quale è prevista anche una diretta su Twitter: #FashionWeekend.



Per partecipare “in prima fila” all’evento, sono disponibili pacchetti soggiorno di 3 notti per 2 persone validi dal 6 al 10 dicembre a partire da 330 euro con servizio di personal shopper incluso. Tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione sono disponibili online all'indirizzo www.cortina.dolomiti.org.