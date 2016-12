Roma e il Christmas market

Al centro della manifestazione, ovviamente, ci sono gli oltre cinquanta stand, collocati nelle tradizionali casette di legno: qui gli artigiani e gli appassionati presentano le loro creazioni, prodotti unici e curiosi che racchiudono in se la bellezza del Natale. Addobbi per la casa, decoupage, sfere decorate a mano, presepi, idee regalo, addobbi e decorazioni tipiche provenienti dal Veneto e dall'altoatesino, rigorosamente in tema natalizio. Non mancano naturalmente gli stand gastronomici con tante cose buone e con le specialità tipiche delle feste, dolci e salate: dal cioccolato ai fritti, al caciocavallo impiccato.

Il Christmas Market è anche musica, con un ricco programma quotidiano animato da cori gospel, un genere che sempre di più sta prendendo piede in Italia. Quest'anno si esibiscono gruppi corali di calibro nazionale allietando con le loro voci la visita ai mercatini. Per l'edizione 2012 sono pronte tante novità, tra cui il Natale rock, sempre per restare in campo musicale, che coinvolge quattro band di giovani emergenti chiamate ad esibirsi in tutti i giorni della manifestazione all'interno di una casetta di legno a loro dedicata, la "Chistmas in Rock". Le band infatti si esibiscono in un repertorio di brani classici del Natale italiani e stranieri, rivisitati in chiave rock.

Al Christmas Market 2012 trova posto anche la recitazione e la fiaba: la celebre favola musicale "Pierino e il lupo" di Sergej Prokofiev, viene interpretata in modo originale ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 18 nei pressi della Cassa Armonica da un gruppo di giovanissimi di Pontecagnano.