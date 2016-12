A Genova il luna park più grande d'Europa

Genova è in festa per inaugurare il più grande luna park d'Europa, che apre i battenti sabato.1° dicembre e che occupa con la sua allegra invasione, l'intera area di Piazzale Kennedy. Per la gioia di grandi e bambini ci sono 180 unità e mille attrazioni.

''Abbiamo pensato di fare un regalo ai genovesi - ha detto Danilo Parisi della Commissione Organizzativa del Luna Park di Genova - e per il giorno dell'apertura abbiamo previsto un'attività di animazione con otto personaggi di Walt Disney, la distribuzione di 2mila palloncini e di buoni sconto per i primi ospiti. Noi non abbiamo aumentato i nostri costi - prosegue Parisi - e abbiamo deciso di fare promozioni per venire incontro alle famiglie che, in questo momento di crisi, hanno difficoltà a trovare risorse per i divertimenti. Noi siamo uno spettacolo nello spettacolo e chi vuole fare solo una visita al Luna Park può comunque trovare l'occasione di divertimento anche senza spesa o con un costo che può variare dai 5 ai 30 Euro.''