Le candele di Candelara

La via dei Presepi, la Casa dei Folletti, l’Officina di Babbo Natale e tante altre attrattive: siamo aper il primotutto dedicato alle. L'appuntamento è per i primi, nei giorni dinel borgo medievale marchigiano.

Il mercatino, giunto alla sua IX edizione, si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro e ha luogo dalle 10 alle 22. Grazie a tre spegnimenti programmati (alle 17.30 - 18.30 - 19.30) nelle sere della festa il paese è rischiarato dalla sola luce delle candele, regalando per tre quarti d’ora una suggestione davvero magica. Alle 17.30 si svolge anche il magico lancio delle minimongolfiere luminose.

In questa edizione la festa riserva ai visitatori alcune particolari attrattive. A cominciare dalla Via dei Presepi, dove si possono ammirare natività realizzate da artigiani di ogni parte d’Italia con i più diversi materiali (cera, legno, pietra, terracotta, ceramica, argento, sughero). Altra novità per i bambini, la Casetta dei Folletti, con eco-spazi design nel Parco all’interno delle Mura Castellane, arricchito dalla presenza di alcuni animali “ammaestrati”. Nel mercatino di "Candele a Candelara" trovano posto anche le sculture in ferro battuto che rappresentano i personaggi della Natività: si tratta di silhouettes ornate da centinaia di candeline che disegneranno i protagonisti del Presepe nella via del Borgo.