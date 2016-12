Milano, Artigiano in Fiera

foto Ufficio stampa

La gastronomia ha come sempre un ruolo di primo piano, con tante golosità da assaggiare e da regalare, per un dono originale e sempre più scaccia crisi. Una visita in Fiera è un modo per ottimizzare la ricerca dei regali natalizi, ma anche un'occasione per conoscere la cultura e la specificità di tante realtà di tutto il mondo, espresse e raccontate attraverso manufatti di ogni genere. Tra le innumerevoli proposte, segnaliamo lo stand dell'artigianato artistico e agroalimentare del Piacentino con la speciale iniziativa “Tavole di Gusto a Natale”: un fitto calendario di laboratori e degustazioni in cui imparare come si fanno i tradizionali tortelli con la coda, o scoprire come si intreccia l'aglio DOP di Monticelli d'Ongina (PC) per dare forma a originalissimi centri tavola o ancora come usarlo per preparare una deliziosa zuppa d'aglio. Fra i tanti laboratori in calendario ricordiamo ancora quello sulla carta: usata per creare segnaposto o per impacchettare i regali o la spettacolare dimostrazione di un liutaio che crea un violino. Per i bambini ci sono gli incontri con gli operatori di ArcheoTravo, il sito archeologico della Valtrebbia, che, vestiti in abiti d'epoca, propongono la cucina ai tempi dei romani e giochi in cucina.



Per sfruttare al massimo la visita in Fiera sono disponibili anche quest’anno l’applicazione gratuita iAF, per iPhone e iPad, e il sito mobile.artigianoinfiera.it per gli altri smartphone, attraverso cui individuare a colpo sicuro espositori e aree d’interesse.

Artigiano in Fiera è aperto dalle 10.00 alle 22.30 il sabato e nei giorni festivi (1-2-7-8 e 9 dicembre) e per quest’anno, con lo stesso orario, anche giovedì 6 dicembre. Apertura invece dalle 15.00 alle 22.30 lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 dicembre. L'ingresso è gratuito. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono sul sito www.artigianoinfiera.it