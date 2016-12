Mercatini di Natale, magica tradizione

Tra magiche atmosfere, teni storici e profumi di spezie

. Dale il Mercatino di Natale di Trento anima con le sue caratteristiche casette il centro del capoluogo contribuendo a creare quell'atmosfera speciale che da sempre fa chiamare Trento "la città del Natale". Come ogni anno, le 68 casette espongono i migliori prodotti artigianali natalizi: candele, profumi, oggetti in legno, gioielli, cappelli guanti e sciarpe, per ogni tipo di gusto. Accanto agli espositori “storici”, quest'anno vengono allestite sei nuove casette, dedicate alla frutta secca, a ogni genere di liquore e a ogni tipo di regalino. Infine è da ricordare l'area deie, la gustosissimadove potrete ritemprarvi con un bicchiere di profumato e speziato vin brulé o magari pranzare con uno dei buonissimi piatti della tradizione trentina tra cui: polenta, canederli, strudel e tanto altro ancora. Inoltre, per chi desidera dimenticare per un giorno l'auto, lo stress della guida e del parcheggio, l’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane, in collaborazione con Trenitalia, Trenord e l'Apt di Trento, ripropone ispeciali diretti ai Mercatini di Natale di Trento in partenza da Bergamo, da Milano e da Brescia, con fermate anche in altre stazioni del percorso (Montello, Grumello d/M, Palazzolo s/O, Treviglio, Romano e Rovato). I treni saranno in servizio nella prossima. Per maggiori informazioni: www.ferrovieturistiche.it