Roma e i suoi "100 presepi"

Natale non è lontano elo anticipa con il via allaal viaalle ore 11.00 nella. L'esposizione proseguenelle. In mostra, tutti nuovi, provenienti dalle regioni italiane e dal mondo, realizzati secondo le tradizioni artistiche e culturali, Le opere sono frutto dell'inventiva, dell’immaginazione e della creatività di artisti, artigiani, ragazzi delle scuole e appassionati del "fai da te", in una felice mescolanza di arte e fantasia dedicata alla più bella e suggestiva festa cristiana dell’anno: la Natività.

I presepi sono realizzati con tecniche e materiali diversi da quelli artistici, nello stile classico del ’600 e ’700 napoletano, del ‘700 e dell’ 800 ligure, dell’800 romano. Vengono da tutte le regioni d'Italia, ma anche dai paesi stranieri di cultura cristiana, anche in quelli in cui non è prevalente. Sono opere in cui l’estro dei presepisti trasforma la banalità di oggetti e materie del vivere quotidiano in una originale rappresentazione del sacro.



Somo molte le Regioni italiane che possiedono un’antica tradizione presepiale, documentata dalle opere custodite nei loro musei. Per questo da quest'anno viene presentata, regione per regione e attraverso i secoli, la storia del presepe nei vari territori . L'edizione 2012 comincia dalla Liguria, precisamente da Genova, che dal XVII secolo si impose, accanto a Napoli, come uno dei centri più attivi nella produzione di figure di presepi. Questa particolare scuola è rappresentata da alcune opere del Museo Giannettino Luxoro.



Altra novità offre quest’anno la Mostra per i più piccoli: "Materiali BIO” utilizzati nel Laboratorio “Il Presepe come Gioco” dove i bambini potranno realizzare, guidati da personale specializzato ,una figura presepiale e poi portarla a casa.



L’Esposizione Internazionale “100 Presepi” è aperta tutti i giorni, compresi i festivi (anche 8 dicembre, Natale, S. Stefano, Capodanno ed Epifania) dalle ore 9,30 alle 20,00 dal 22 novembre 2012 al 6 gennaio 2013.

Per partecipare al Laboratorio è sufficiente il biglietto d’ingresso alla Mostra ma è obbligatoria la prenotazione (+39.06.85357191)

Intero € 7.50; Over 65 € 6.50; Bambini (4-10 anni) € 5.50