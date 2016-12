A Milano quadri di… vini

L'arte sottrae la "materia prima" al gusto e i vini pregiati diventano strumento di pittura: l'iniziativa è dell'artista milaneseche propone unarealizzati utilizzando come colore il vinoper raccontare suggestioni, ricordi ed evanescenze oniriche. La mostra si intitola, appunto,, ed è presentata in anteprima dall'nell'ambito della manifestazione. L'appuntamento è per

Ciascuna delle tele realizzate da Scarnati porta il nome del vino utilizzato per la sua realizzazione. Il vino, anche quando lo versiamo in un bicchiere, si presenta innanzi tutto con il suo colore. Utilizzato per dipingere, però, la sua tonalità dialoga con il bianco della tela, dal quale riceve contrasto ed energia, ma anche poesia e suggestione, come in una sorta di "degustazione visiva".

"Il colore del vino è una realtà sospesa tra il suo possesso ed il suo sapore…

Così ho voluto provare a dare forma a questa realtà, rubando al gusto tutte le sensazioni che il colore del vino mi suggeriva. Ho cominciato perciò una sorta di sperimentazione per dar corpo e contrasto ad un colore molto particolare che da sempre si esprime attraverso le trasparenze. Difficile portare quelle sensazioni su un supporto che non era vetro. Dovevo ad un tempo trattenere ed esaltare la voce del vino, cercando un linguaggio diverso, ma non meno efficace", spiega Stefania Scarnati. Dopo le prime sperimentazioni su carta, l'artista è passata all’incanto della tela vergine, bianca e immacolata, che ha subito portato in primo piano il colore e la voce del vino.

Nel corso della serata un dipinto di Stefania Scarnati verrà battuto all'asta e il ricavato sarà devoluto a favore della ricostruzione post-terremoto. All'asta un Presepio realizzato in legno da un artista amico di AIS Milano. Anche in questo caso, il ricavato verrà interamente destinato alla raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto.

Tutto il ricavato della serata verrà devoluto al Comune di Mirabello (FE) per la ricostruzione della scuole elementari che permetterà ai bambini di lasciare quanto prima i container dove ad oggi svolgono l'attività scolastica.

Dopo la serata di venerdì 23 novembre, la mostra "Vino su tela” prosegue presso lo Studio d’Arte Artépore® di Stefania Scarnati -Via Monfalcone 21, Milano (MM Udine). E' visitabile tutti i giorni previo appuntamento dal 24 novembre al 22 dicembre 2012 , e durante i seguenti incontri:

mercoledì 28 novembre dalle 20 alle 23 Musiche e Poesie sul Vino

mercoledì 12 dicembre dalle 10 alle 22 giornata dedicata al “Brindisi degli Auguri”