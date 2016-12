Castione della Presolana: qui è già Natale

foto Ufficio stampa Castione della Presolana, in provincia di Bergamo e ai piedi delle Alpi Orobie: qui è già Natale con la magia del tradizionale mercatino, intitolato "Il Natale è di Casa". Non si tratta di un “semplice” mercatino d'Avvento, ma di una manifestazione che per la sua dodicesima edizione trasforma l'intero paese in un vero e proprio villaggio di fiaba. Sabato 24 e domenica 25 novembre e, poi ancora nei fine settimana 1-2 e 7-9 dicembre, la magia contagia ogni luogo. Siamo a, in provincia di Bergamo e ai piedi delle: qui è già Natale con la magia del tradizionale mercatino, intitolatoNon si tratta di un “semplice” mercatino d'Avvento, ma di una manifestazione che per la sua dodicesima edizione trasforma l'intero paese in un vero e proprio villaggio di fiaba.e, poi ancora nei fine settimanala magia contagia ogni luogo.

Il mercatino è ovviamente il cuore pulsante del'atmosfera, sempre contraddistinto da una filosofia che difende la tradizione contro la globalizzazione e propone rigorosamente solo di ciò che è artigianale e tipico. A Bratto, sul piazzale Donizetti, si rinnova l'appuntamento con le casette di legno, decorate di frasche d’abete e sfavillanti di luci, vetrine-fucine di artigianato tipico e antidoto al dilagare dei grandi centri commerciali e degli acquisti online. Un’occasione unica, in tempi di crisi e di guerra allo spreco, per uno shopping di qualità e per una caccia a regali di gusto, in tutti i sensi.

Al mercatino fa da straordinaria cornice un intero villaggio di Natale, popolato di figure fiabesche, attraversato da luci, dolci melodie e profumi inebrianti. Tante le iniziative dedicate ai bambini e ai sempre-bambini: avventure in costume, eventi, gare e sfide, giochi di un tempo, artisti di strada, burattini… per vivere da protagonisti l’atmosfera del Natale e le fiabe più belle.

Il villaggio di Babbo Natale, allestito l'8 dicembre, propone la casa del grande vecchio con la barba, che accoglierà i piccoli e ascolterà i loro desideri, ma anche tante capanne di legno e juta dove alloggiano i laboriosi elfi, pronti a insegnare ai bambini come confezionare il proprio regalo di Natale, da portare con orgoglio a casa, ma anche l’arte di creare, grazie a numerosi laboratori in programma nelle tre giornate. Grazie all’esperienza de La Compagnia San Giorgio e il Drago, il calendario dei divertimenti è animatissimo. Ecco solo alcuni degli appuntamenti principali: