Modena, Gran mercato dell'antico

Nel fine settimana diraggiunge il suo culmine la 22edima edizione di, manifestazione di antiquariato in cuiospita 300 espositori in uno degli appuntamenti più importanti del settore a livello nazionale. Tra gli eventi,, e una sezione in cui i visitatori possono scegliere tra centinaia di, segnalati attraverso un apposito tabloid distribuito all’ingresso.

A "7.8.900 Antiques & Co", realizzata da studio Lobo, anche chi non frequenta abitualmente le botteghe d’antiquariato può cogliere un'interessante opportunità per stupirsi davanti a tante curiosità del passato: arredi, suppellettili, dipinti, tessuti, pezzi d’arte extraeuropea e antichità per esterni. La kermesse, infatti, è come sempre molto variegata: 20.000 mq di esposizione articolati su due padiglioni della fiera, con 300 antiquari italiani e stranieri. La tabacchiera in argento regalata da Gabriele d'Annunzio alla figlia Renata, un manichino anatomico settecentesco con arti snodabili, un divano-macchina americano del ’56. Sono solo alcuni dei pezzi “Imperdibili” che si possono trovare in Fiera, ma ci sono anche le antiche racchette da neve canadesi, una cassaforte in ferro ottocentesca, un bambolotto degli anni ’30, una culla in legno di fine ‘800, solo per citarne alcuni. Tutti a un costo rigorosamente “imperdibile”.

Il padiglione A ospita un sistema di presentazione ed esposizione agile e snello, grazie alla formula “senza stand” che consente una visione d’insieme degli oggetti proposti: una straordinaria camera delle meraviglie in cui scovare, comprare e scambiare l’introvabile altrove. Il padiglione B è invece suddiviso in eleganti stand con una rassegna esclusiva di dipinti, gioielli, tappeti e tessuti per immergersi in atmosfere d'altri tempi.

La novità di quest’anno "American Vintage Fest”, l'area dedicata allo stile di vita americano degli anni ’40 e ’50, in cui i visitatori possono immergersi in una realtà ricostruita in perfetto stile USA, con un’esposizione di auto, moto, vinili, jukebox, moda e lifestyle americani, rigorosamente sulle note del rock n’roll. I fan dell’epoca trovano qui ogni genere di articolo della Golden Age: jukebox, poltrone, flipper e frigoriferi all’abbigliamento vintage, rockabilly e country, dischi in vinile e perfino lingerie d’epoca.

Un occhio di riguardo è riservato anche al vintage italiano con abiti firmati, accessori e capi di abbigliamento sartoriali di pregio non griffati e "chicche" del passato da accostare a vestiti e accessori all'ultima moda.

"7.8.900 Antiques & Co" è aperta al pubblico al Quartiere Fieristico di Modena (Modena Esposizioni, viale Virgilio 70/90) sabato 24 e domenica 25 novembre con orario continuato dalle 10 alle 20. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro, sul sito www.7-8novecento.it è possibile scaricare il coupon per usufruire di uno sconto di 2 euro.

Infoline: www.7-8novecento.it.