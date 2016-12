Buoni sapori: il weekend nel Lazio si fa in tre

Tre sagre all'insegna dei buoni sapori nel Lazio: Monteleone Sabino propone la Sagra della bruschetta, ghiotta occasione per godere anche l'olio locale; sapori mediterranei anche a Montelibretti con Pane, olio e… ; eccellenze gastronomiche a Palombara Sabina con "Il giorno di Bacco". L'appuntamento è sempre per sabato 17 e domenica 18 novembre in provincia di Rieti e Roma.

Sagra della Bruschetta a Monteleone Sabino

Draghi, misteri e una buona dose di leggende. Così, Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, festeggia l’olio, che da diciotto anni viene proposto ai visitatori sulla bruschetta, da sempre il miglior supporto per godere al meglio l’oro verde della Sabina. Monteleone, con le sue case arroccate e le sue vie ciottolose in salita, accoglie i visitatori con semplicità, A disposizione di golosi e affamati una lunga distesa di pane bruschettato: parliamo di metri, posti su una tavolata, recintata all’occorrenza, per evitare gli “assalti” eccessivi.

La bruschetta viene regalata a tutti i visitatori domenica 18 novembre in occasione della sagra ad essa dedicata. Sono in programma anche visite guidate nel frantoio biologico del paese per scoprire la lavorazione dell’olio con le macine di pietra. Info: www.comune.monteleonesabino.ri.it/

Pane olio e… a Montelibretti

Pizza fritta e frittelli con il broccolo sono gli ingredienti di una scorpacciata di due giorni a Montelibretti dal 17 al 18 novembre. Protagonisti indiscussi dell’evento sono la Carboncella, il Frantoio, la Salviana e il Leccino, varietà di ulivi locali, che da secoli assicurano una produzione di olio di altissima qualità. Avete mai visto uscire dalle molazze in pietra la pasta ottenuta dalla lacerazione della polpa, della buccia e del nocciolo dell'oliva? Montelibretti vi aspetta anche per questo. La mostra sull’olio è un fiore all’occhiello per comprendere meglio i passaggi che dalla parte oleosa, solida (sansa) e acquosa viene puoi tratto quel gusto particolare che l’olio d’oliva offre ai nostri piatti. La domenica, invece, è dedicata all’antiquariato, con un percorso tra oggetti e mobili ricercati, per ammirare gli splendidi panorami di Montelibretti e i suoi vicoli medievali. Info www.sabinainfesta.it

Il giorno di Bacco a Palombara Sabina

Tra i vicoli ciottolosi di Palombara Sabina si fa festa domenica 18 novembre nel Castello Savelli per il grande ritorno del “Giorno di Bacco”, manifestazione enogastronomica in cui vino, eccellenze del territorio e cultura locale sono i big indiscussi della Sabina Romana. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Idee e Valori, Il vino, utilizzato in passato in sostituzione di un buon pranzo per l’apporto calorico che dava a chi faceva il duro lavoro dei campi, oggi è nobilitato da ricerca e passione. Presso la foresteria c'è un’esposizione e degustazione dei principali vini del Lazio e del centro Italia, con una particolare attenzione ai vini del territorio del Parco Regionale dei Monti Lucretili. E per chi ha fame ci sono penne ubriache, zuppa rustica del contadino, tagliere di Bacco, porchetta cotta e mangiata, delizia di ricotta e pizze fritte. Info: www.ideeevalori.it/