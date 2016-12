Milano e le golosità di Golosaria

A Golosaria si accendono i riflettori sui migliori produttori artigianali d’Italia, selezionati dal libro "Il Golosario" di Paolo Massobrio, il baedeker del Gusto di 1.000 pagine. La manifestazione saluta infatti, come ogni anno, la nuova edizione della GuidaCriticaGolosa dedicata a Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, con le indicazioni su dove vale la pena fare una sosta per mangiare, ma anche per acquistare prodotti. Per la gioia dei visitatori sono 100 i migliori produttori di cose buone del "Golosario", presenti ai Frigoriferi Milanesi: paste, sughi, formaggi, salumi, dolci artigianali, birra e cioccolato, accanto alla selezione di 100 migliori vini d'Italia, i Top Hundred.

Il concept dell'edizione 2012 è "L'irrinunciabile qualità", ragion per cui gli eventi ruoteranno intorno al tema del benessere, degli stili di vita e del vivere senza rinunciare al gusto anche in un periodo critico. Cinque le aree tematiche: il salone dell'artigianato alimentare; l'area lounge; lo show cooking; i temporary shop; i Top Hundred Wines.

La novità di quest'anno è la presenza contemporanea dei 100 produttori di vini tra i 1.000 premiati in questi dieci anni e raccontati nella nuova edizione deProprio nell'area del vino ha luogo la prima curiosità della manifestazione: nel giorno di apertura, sabato 17 novembre, alle ore 21 nell'Area Agorà si svolge lo spettacolo dal titolo "Wine swingirls e gospel..." a cura della Scuola Musicale Jan Novàk in collaborazione con Barbera d'Asti Docg.