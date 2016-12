Milano: G! come giocare

foto Ufficio stampa Fieramilanocity la quinta edizione di G! come Giocare, il Salone del giocattolo a ingresso libero che regala ai suoi visitatori tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 novembre, presso il Padiglione 3 della Fiera del capoluogo lombardo, di giochi, di iniziative a carattere formativo e di servizi per l’intera famiglia. per "testare sul campo" i giocattoli più belli e più nuovi, magari già con un occhio alla letterina da scrivere a Babbo Natale. Prende il via ala quinta edizione diil Salone del giocattolo a iche regala ai suoi visitatori tre giorni,, presso ildel capoluogo lombardo, di, di iniziative a carattere formativo e di servizi per l’intera famiglia. per "testare sul campo", magari già con un occhio alla letterina da scrivere a Babbo Natale.

La scorsa edizione il Salone ha fatto registrare 57.000 ingressi in tre giorni: la manifestazione, realizzata con il supporto di Assogiocattoli, si propone ora di bissare questo successo. Le più importanti aziende del settore del giocattolo propongono tantissimi prodotti pensati per il divertimento dei bambini, animazioni e iniziative speciali, ma anche aree dedicate al riciclo ecologico, alla sicurezza del giocattolo, all’educazione stradale e alla difesa della vista. Tra le altre sorprese c'è la possibilità di passare un’intera giornata con i figuranti ufficiali di Star Wars e l’opportunità di votare il gioco preferito. Gli oltre 10.000 metri quadri di esposizione sono letteralmente ricoperti da una distesa infinita di giocattoli di ogni genere con i quali i bambini, ma anche i grandi, possono giocare senza sosta, sviluppando la creatività e imparando il valore del gioco con gli amici. Nei diversi stand sono presenti i giochi più disparati, classici o moderni, tutti nuovi e appassionanti. C'è anche un'area dedicata al modellismo, con la possibilità di provare con mano elicotteri, macchine e modelli radiocomandati; uno spazio per i videogames più divertenti e educativi; una sezione con i libri, per immergersi in mondi fantastici in compagnia di coetanei, insegnanti e genitori. Uno spazio di attenzione è riservato anche al tema dell'alimentazione, con un approccio giocoso e divertente i più piccoli sono coinvolti sul tema di una dieta sana, basata sulla scelta di pasti bilanciati, su cibi genuini e su tanta frutta e verdura: con l'evento Mangiando s’impara si vuole insegnare ciò che è più giusto mangiare, oltre a fornire un dettaglio su sapori, colori, provenienza e consistenza delle materie prime.