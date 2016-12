Cremona, capitale del torrone

Un fine settimana in cui immergersi in una fiaba fatta di dolcezza:si trasforma in capitale dei buoni sapori legati all'infanzia con lail dolce della tradizione che in questa zona concentra l’eccellenza della propria produzione. A disposizione dei visitatori ci sono spettacoli, arte, incontri e naturalmente ghiotte degustazioni a tema, tutte dedicate a questa prelibatezza che anticipa lo spirito del Natale.

Alcuni eventi sono ospitati all'interno delle strutture di CremonaHotels.it, sponsor e partner della manifestazione. Tra questi segnaliamo, sabato 17 novembre, alle 11, all’Hotel Continental in Piazza della Libertà 6, la Disfida del Dolce che vede tra gli agguerriti partecipanti i più rinomati pasticceri di Confartigianato Lombardia. Armati di ingredienti zuccherini, fruste e scodelle eccoli a darsi battaglia nella preparazione del dolce tipico della rispettiva zona di provenienza, Mantova, Milano, Lodi, Cremona, Brescia. Il dolce deve essere presentato in modo originale ed elaborato, e poi sottoposto al giudizio di una commissione tecnica composta da giornalisti e pubblico selezionato.



Sempre sabato 17 novembre, alle 14, e ancora all’Hotel Continental è di scena l’alta cucina, con lo Show Cooking di Cake Design, una divertente performance dal vivo in cui uno chef-star mostra come decorare in modo straordinario una torta, trasformandola in opera d’arte. Sia sabato 17 che domenica 18 si svolgono poi al Dellearti Design Hotel le Degustazioni di Torrone e Grappe di Gussago (alle 15; 16; 17 e 18): un percorso guidato in cui il dolce tradizionale di Cremona è proposto in abbinamento ad una grappa bianca, ad una invecchiata e ad un Brandy, in compagnia dei sommelier dell'ADID, Associazione Italiana. Degustatori Grappe e Distillati

Domenica 18 novembre è la volta del Cioccolato Witor’s, protagonista all’Hotel Impero di assaggi in accostamento con varie tipologie di tè. Appuntamento dalle 15 alle 17.

Tutte le degustazioni sono gratuite, ma a numero chiuso su prenotazione allo 030.9040334.

Il programma della festa è disponibile sul sito www.festadeltorronecremona.it.