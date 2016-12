Una festa per il tartufo delle Crete Senesi

Due fine settimana dedicati al sapore più chic e all'aroma più intenso della gastronomia italiana: nei giornisi svolge ala. La stagione 2012 si preannuncia con un raccolto più scarso rispetto al passato, ma di qualità eccellente, ragion per cui si ipotizza un'impennata del valore de preziosi tuberi, per i quali si ipotizza un prezzo oscillante tra i tremila ai cinquemila euro al chilo.

La cerca 2012 del prezioso tubero è stata penalizzata dalla prolungata siccità estiva che non ha permesso una regolare crescita del tartufo, che dunque è quantitativamente scarso e di dimensioni più piccole rispetto alla media. La qualità è invece altissima, il profumo e il sapore sono inalterati e l'appetibilità degli estimatori è costante. Il Tuber Magnatum Pico è protagonista dunque di un grande evento, con botteghe d'arte, artigianato locale e prodotti tipici del territorio, ricerca guidata del “Diamante delle Crete” nell'area tartufigena del Mabbione con i tartufai dell'Associazione Tartufai Senesi (su prenotazione). C'è anche l'apericena al Museo del Tartufo e per le vie del Borgo, le cene-spettacolo e le performance della Compagnia del Drago Nero, le degustazioni guidate di tartufo in abbinamento a cioccolato, distillati e spumanti, il “Bussino del Gusto” che conduce i visitatori in tour degustativi alla scoperta dei prodotti tipici fra i paesaggi delle Crete, i concorsi dedicati alla gastronomia del territorio come la 15° edizione del Premio Sapori Senesi con i migliori pecorini senesi, o il concorso sulla cucina tipica locale riservato agli istituto albergheri.

Tante anche le occasioni di confronto per conoscere più a fondo il territorio e il suo tubero: sabato 10 novembre si parla de “La cultura del Tartufo come bene immateriale UNESCO: il territorio dove nasce, le esperienze, le prospettive future per i territori rurali e la domanda di annessione” mentre nel fine settimana del 17-18 novembre ci si occupa di “Siena Coltiva Tartufo: Crete Senesi, tartufo e tartuficoltura come sviluppo del territorio rurale”.