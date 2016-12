In Val di Fiemme, i fuochi di San Martino

Per celebrare il Santo che propizia i giorni più tiepidi dell'autunno, poco dopo il suono dell’Ave Maria, quando ormai sono passate le otto di sera, si accendono improvvisamente alcuni grandi fuochi sui fianchi delle montagne, creati dai diversi rioni del paese, in gara tra loro per produrre le fiammate più alte. Mentre i fuochi ardono, si levano rintocchi isolati di campanacci, suoni di corno di vacca o di capra che preludono alla seconda parte della festa tradizionale, non più soltanto visiva, ma sonora.

I fuochi ardono per qualche tempo, poi cominciano ad abbassarsi: a quel punto i gruppi rionali scendono dalla montagna e accorrono nella piana del paese scuotendo campanacci e bidoni, battendo ogni oggetto che faccia rumore, dalla sega circolare infilata in un palo, sostenuta da due giovani e percossa da un terzo, ai recipienti di latta. E ancora ci sono corni, trombe, tromboni e trombette, tamburi e tamburelli. Tutti i gruppi in questo assordante frastuono percorrono a passo svelto le vie del paese per ritrovarsi tutti in piazza: lo strepito per un minuto raggiunge il culmine, perché ora sono tutti si impegnano al massimo per ottenere dal loro strumento il suono più intenso, alto e stridulo possibile.Le persone che partecipano alla festa indossano abiti modesti, tutt’al più rispolverano certe vecchie “braghe” o gilè o i lunghi mantelli neri di una volta; numerosi i cappellacci, gli zoccoli e gli scarponi. Non si vede ombra di costumi tipici e nella festa non ha alcuna parte la dimensione culinaria: da questi elementi si comprende quanto fosse grande la miseria in cui viveva la società che ha conservato questi riti propiziatori.